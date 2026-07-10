Otkazan vatromet povodom Dana Bastilje zbog visoke temperature

Mnogi francuski departmani otkazali su vatromet 14. jula kojim se obilježava Dan Bastilje zbog rizika od šumskih požara tokom toplotnog talasa, javio je Radio "Isi".

Pojedini departmani su navodno uveli potpunu zabranu upotrebe vatrometa, dok su u drugima odluku donijele pojedinačne opštine.

Šef francuske Direkcije za civilnu bezbjednost Žilijen Marion rekao je da je više od 25.000 hektara izgorjelo u šumskim požarima širom zemlje od početka godine.

"To je površina koja pokriva oko 35.700 fudbalskih stadiona i to je dvostruko više u odnosu na prošlu godinu", rekao je on.

Šumski požari su izbili širom Francuske usljed ekstremnog toplotnog talasa.

Krajem juna, meteorološka služba zemlje izdala je najviši stepen upozorenja na vremenske uslove u 72 od 96 francuskih departmana, što je novi rekord.

Temperatura se približila 40 stepeni Celzijusa, a u pojedinim oblastima prešla je tu granicu, prenosi Srna