Logo

Otkazan vatromet povodom Dana Bastilje zbog visoke temperature

Autor:

ATV redakcija
10.07.2026 18:33

Komentari:

0
Отказан ватромет поводом Дана Бастиље због високе температуре
Foto: Pixabay

Mnogi francuski departmani otkazali su vatromet 14. jula kojim se obilježava Dan Bastilje zbog rizika od šumskih požara tokom toplotnog talasa, javio je Radio "Isi".

Pojedini departmani su navodno uveli potpunu zabranu upotrebe vatrometa, dok su u drugima odluku donijele pojedinačne opštine.

Šef francuske Direkcije za civilnu bezbjednost Žilijen Marion rekao je da je više od 25.000 hektara izgorjelo u šumskim požarima širom zemlje od početka godine.

"To je površina koja pokriva oko 35.700 fudbalskih stadiona i to je dvostruko više u odnosu na prošlu godinu", rekao je on.

Šumski požari su izbili širom Francuske usljed ekstremnog toplotnog talasa.

Krajem juna, meteorološka služba zemlje izdala je najviši stepen upozorenja na vremenske uslove u 72 od 96 francuskih departmana, što je novi rekord.

Temperatura se približila 40 stepeni Celzijusa, a u pojedinim oblastima prešla je tu granicu, prenosi Srna

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Francuska

Dan Bastilje

otkazan vatromet

Rekordni toplotni talas

Komentari (0)

Više iz rubrike

Ротација на поицијском аутомобилу.

Svijet

Ubijena bivša ministarka! Policija pokrenula hitnu istragu

2 h

0
амерички предсједник Доналд Трамп

Svijet

Tramp: Ako me Iran ubije biće bombardovan kao nikad do sada

2 h

1
900 и више змија плива у поплавама које су погодиле Кину

Svijet

Horor snimci nakon poplava u Kini: Zmije plivaju po ulicama

3 h

0
Францусак ријека Лоир пресушила због великих врућина

Svijet

Zastrašujuće: Rijeka u Francuskoj pretvorena u pustinju zbog nezapamćenih vrućina

4 h

0

  • Najnovije

20

16

Pentagon objavio nove fajlove o NLO

20

10

Loto brojevi: Izvučena kombinacija u 55. kolu

19

52

Horor u Španiji: Ljudi stradali bježeći od požara

19

42

170 godina od rođenja Nikole Tesle

19

29

Republika Srpska sve češći izbor turista

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima