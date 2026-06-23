Jokić novi kapiten Srbije!

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Nikola Jokić novi je kapiten reprezentacije Srbije.

To je otkrio selektor Dušan Alimpijević na otvorenom treningu reprezentacije u hali "Piorni", piše B92. "Orlovi" se spremaju za poslednju rundu kvalifikacija za Mundobasket 2027. Scena Baka prase iznio spisak bogatstva- cifre su milionske

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