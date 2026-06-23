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Jokić novi kapiten Srbije!

Autor:

ATV redakcija
23.06.2026 11:59

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Нагетси Јокић НБА кошарка
Foto: Tanjug/AP Photo/Matt Krohn

Nikola Jokić novi je kapiten reprezentacije Srbije.

To je otkrio selektor Dušan Alimpijević na otvorenom treningu reprezentacije u hali "Piorni", piše B92.

"Orlovi" se spremaju za poslednju rundu kvalifikacija za Mundobasket 2027.

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Tagovi :

Nikola Jokić

košarka

Košarkaška reprezentacija Srbije

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