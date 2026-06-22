Košarkaši započeli pripreme - Jokić predvodi "orlove", tu je i mladi bek iz Amerike

Košarkaška reprezentacija Srbije okupila se u Beogradu pred završne mečeve prve faze kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2027. godine.

Najveću pažnju privukao je Nikola Jokić, koji je u prestonicu stigao još u nedjelju uveče, dan pre zvaničnog okupljanja.

Centar Denver nagetsa želio je da se odmori i pripremi za početak rada sa nacionalnim timom.

Prvi trening zakazan je za ponedjeljak u kasnim popodnevnim časovima u dvorani "Aleksandar Nikolić", a plan stručnog štaba je da ekipa tokom priprema ima po jedan zajednički trening dnevno.

Među prvima su na okupljanje stigli Tristan Vukčević, Ognjen Dobrić, Filip Barna, Nikola Tanasković, Stefan Miljenović i Jovan Novak.

Nešto kasnije pridružili su se kapiten Dušan Ristić, Nemanja Dangubić, Dejan Davidovac, Uroš Plavšić, Nikola Đurišić i Aleksa Avramović, koji je nedavno osvojio titulu u ABA ligi.

Novo lice na širem spisku selektora je Mihailo Petrović, doskorašnji organizator igre Univerziteta Ilinoj. Mladi plejmejker dobio je priliku da se nametne i pokaže da može da pomogne reprezentaciji u predstojećim kvalifikacionim susretima.

Njegov poziv dodatno dobija na značaju jer Vasilije Micić još uvijek ima klupske obaveze u finalu prvenstva Izraela, dok Stefan Miljenović ima problema sa povredom skočnog zgloba.

U stručnom štabu selektora Alimpijevića su Vladimir Jovanović, Ognjen Stojaković, Milenko Bogićević i Tomislav Tomović. Kondicioni treneri su Marko Sekulić, Marko Stanojević i Stefan Radojičić.

Na širem spisku igrača nalaze se:

Vasilije Micić, Aleksa Avramović, Stefan Miljenović, Jovan Novak, Arijan Lakić, Filip Barna, Ognjen Dobrić, Nikola Đurišić, Nemanja Dangubić, Dejan Davidovac, Stefan Momirov, Tristan Vukčević, Nikola Tanasković, Nikola Jović, Strahinja Gavrilović, Nikola Jokić, Dušan Ristić, Uroš Plavšić i Mihailo Petrović.

Srbija će tokom priprema odigrati i jedan kontrolni meč zatvorenog tipa protiv Češke, koji je zakazan za 27. jun.

Poslije toga slijede i posljednja dva kvalifikaciona duela - protiv Švajcarske 2. jula i Bosne i Hercegovine četiri dana kasnije u Beogradu.

(RTS)