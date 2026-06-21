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Zvanično: Željko Obradović se vratio u Panatinaikos!

Autor:

ATV redakcija
21.06.2026 14:39

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Званично: Жељко Обрадовић се вратио у Панатинаикос!
Foto: Tanjug/Vladimir Šporčić

Željko Obradović se i zvanično vratio u Panatinaikos poslije 14 godina, potvrdio je klub iz Atine u nedjelju.

Ugovor je potpisan na tri godine.

"Kao da nijedan dan nije prošao", poruka je objavljena na društvenim mrežama uz prigodnu muzičku podlogu i fotografiju Obradovića i vlasnika kluba Dimitrisa Janakopulos.

"Panatinaikos potvrđuje da se Željko Obradović vraća i da je potpisao trogodišnji ugovor. Priča se nastavlja…"

Prema saznanjima Sport kluba Obradović će u naredne tri godine zaraditi nešto više od 10 miliona evra.

Žocu će prvi pomoćnik najvjerovatnije biti Majk Batist, legendarni košarkaš Panatinaikosa iz Obradovićeve trofejne ere u Atini. Batist je prošle sezone bio dio stručnog štaba Darka Rajakovića u Toronto Reptorsima.

"U stručnom štabu će sigurno biti Vasilis Ksantopulos, bivši trener Peristerija i bivši Željkov igrač u Panatinaikosu. Dimitris Dijamantidis će se vratiti u proširenoj ulozi, ne kao trener", dodao je naš izvor ranije tokom dana.

Obradović će u drugom mandatu u Atini, nakon neponovljivih 13 godina od 1999. do 2012, preuzeti ulogu nalik poziciji menadžera u engleskom fudbalu. Pored vođenja tima na dnevnom nivou, imaće i posljednju riječ kada je u pitanju formiranje takmičarske postave.

Srpski trener je "zelenima" donio pet od ukupno sedam titula prvaka Evrope. Željko je devet puta bio osvajač Evrolige.

Šezdesetšestogodišnji Obradović je trenerku karijeru počeo u Partizanu 1991, a osim u Humskoj i Panatinaikosu radio je još u Huventudu, Real Madridu, Benetonu i Fenerbahčeu. Bio je i selektor reprezentacije Jugoslavije (1006-2000) i Srbije i Crne Gore (2004-05).

Bez posla je bio od novembra prošle godine kada je podneo ostavku na mjesto šefa struke u Partizanu, prenosi Sportklub.

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Željko Obradović

KK Panatinaikos

košarka

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