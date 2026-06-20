Dvije "bronze" za Feniks u Lionu

Košarkaške sekcije bijeljinskog Feniksa do 13 i do 15 godina zauzele su treća mjesta prvog dana na "Turniru talenata" u Lionu.

Ekipe dobojskog Finda do 13 i 15 godina, te sastav Glasinca iz Sokoca do 15 godina nisu prošli grupnu fazu.

Trener Bijeljinaca Damir Beogović bio je zadovoljan učinkom obje svoje selekcije.

- Bilo je dobro, obje ekipe su dale svoj maksimim. U nekim utakmicama nismo imali sreće, možda se malo nismo ni snašli. Idemo dalje, ovo je za nas sjajna škola i veliko iskustvo. Svi klinci su dobili šansu. Kada smo dobili poziv, rekli su nam da je ovo turnir prijateljstva. Tako smo mu i pristupili. Svako dijete je dobilo svoje minute i određenu ulogu - rekao je Begović.

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Marko Đuranović, kapiten ekipe Feniksa do 15 godina nije igrao zbog povrede, ali je sve vrijeme bodrio saigrače.

- Momci su odradili dobar posao, žao mi je što nisam igrao. Siguran sam, da sam mogao pomoći, da bi možda napravili i korak dalje. I mlađi momci su dobro izgledali, napravili su i oni lijep uspjeh. Generalno ovo putovanje je jedno sjajno iskustvo - istakao je Đuranović.

Jedan od najboljih u ekipi do 13 godina bio je David Ivković.

- Svidjelo mi se sve, ovo je jedno super iskustvo. Sjajno smo se družili, kompletno putovanje je jedno veliko uživanje za sve nas - dodao je Ivković.

Sutra na turniru nastupaju selekcije do 18 godina Finda, Glasinca i bijeljinskog Radnika.

/Glas Srpske/