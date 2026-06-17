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Gotovo: Željko Obradović potpisao?!

17.06.2026 13:10

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Жељко Обрадовић дочекан на аеродрому од стране навијача Партизана
Foto: Tanjug/Amir Hamzagić

Željko Obradović je prema najnovijim informacijama potpisao ugovor sa Panatinaikosom, prenosi izraelski novinar Arale Vajsberg.

Kako prenosi izraleski novinar Arale Vajsberg – priča između Željka Obradovića i Panatinaikosa je završena na najbolji mogući način za "zelene".

Najtrofejniji evropski stručnjak je prema njegovim navodima potpisao ugovor i vraća se na klupu atinskog giganta.

Podsjetimo, kako je ranije preneo "Mozzart Sport", rukovodstvo "zelenih", predvođeno Dimitrisom Janakopulosom, bilo je spremno da ponudi trogodišnji ugovor ukupne vrednosti oko pet miliona evra kako bi ubijedilo iskusnog stratega da se vrati u klub sa kojim je ostvario najveće uspjehe u karijeri.

Već danima se spekuliše da je povratak Obradovića u Panatinaikos gotov posao.

Iz krugova bliskih srpskom treneru stigle su i informacije da je on spreman da razmotri povratak na klupu, ali isključivo pod jasno definisanim uslovima.

Dodatnu neizvjesnost u cijelu priču unela je i mogućnost da bi Obradović mogao da se vrati i u Partizan. Međutim, prema najnovijim informacijama – ŽOC-ova sljedeća destinacija je Atina.

(b92)

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Željko Obradović

KK Panatinaikos

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