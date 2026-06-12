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Poraz Partizana – Dubai je šampion ABA lige, Avramović presudio

Autor:

ATV
12.06.2026 22:10

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Пораз Партизана – Дубаи је шампион АБА лиге, Аврамовић пресудио
Foto: Tanjug / AP / DEJAN ŽIVANČEVIĆ

Košarkaši Dubaija su šampioni ABA lige! Uspjeli su da prirede veliki šok u Beogradskoj areni i da osvoje trofej regionalnog takmičenja, pošto su slavili sa 3:1 u seriji protiv crno-bijelih, a danas je „ekser“ zakucao Aleksa Avramović sa dva pogođena bacanja na 14 sekundi do kraja meča – 83:81!

Sve se rješavalo u ekstremno neizvjesnoj završnici. Na minut do kraja bilo je neriješeno, prije nego što je dva bacanja uspio da ubaci Kabengele i donese prednost Dubaiju. Uzvratio je pola minuta kasnije i Bruno Fernando, pa je opet bilo neriješeno.

Ipak, Kabengele je uspio da pokupi novi promašaj Rajta i da poslije skoka izbori dva bacanja. Međutim, umjesto njega je bacanja izveo Aleksa Avramović, jer je Kabengele prijavio navodnu povredu. Ubacio je oba bacanja igrač Dubaija i srpski košarkaš, a Karlik Džons je promašio, pa je počelo slavlje tima iz Emirata!

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Dubai

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