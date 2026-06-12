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Partizan žestoko kažnjen pred ključni meč ABA lige

Autor:

ATV
12.06.2026 18:08

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Партизан жестоко кажњен пред кључни меч АБА лиге

Košarkaški klub Partizan saopštio je danas da ga je ABA liga kaznila novčano i zatvaranjem dijela tribina zbog incidenata navijača na trećoj utakmici finala plej-ofa protiv Dubaija.

Kako se navodi, Partizan je kažnjen sa 33.000 evra i zatvaranjem određenog dijela gledališta zbog incidenta koji je prethodio trećoj utakmici regionalnog šampionata, kao i zbog paljenja baklji tokom meča.

- Suspenzija se odnosi na djelimično zatvaranje sektora „Grobari jug“, u dogovoru sa Južnom tribinom, čitav sektor će ovog puta ostati prazan, a navijači će se premestiti na Nivo 400 - poručili su "crno-bijeli".

Takođe, košarkaš Dubaija Dvejn Bejkon suspendovan je na jedan meč neigranja usljed riječi upućenih arbitrima treće utakmice.

Četvrta utakmica finala ABA lige između Partizana i Dubaija igraće se večeras od 20 časova u Beogradskoj areni.

Dubai vodi 2:1 u seriji i potrebna mu je jedna pobeda da bi došao do titule šampiona.

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Tagovi :

KK Partizan

košarka

ABA liga

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