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FIBA 3X3: Iz Prnjavora na Masters u Bahreinu

Autor:

Ivan Dragičević
11.06.2026 19:54

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ФИБА 3X3
Foto: Ustupljena fotografija

Drugu godinu zaredom Međunarodna košarkaška federacija FIBA 3x3 dodijelila je status Quest turniru Vivia 3x3 Prnjavor, što znači da će šampion turnira izboriti plasman na Masters u Manami, glavnom gradu Bahreina.

U godini kada Prnjavor obilježava veliki jubilej – 30 godina basketa, ovaj grad ponovo će biti domaćin jednog od najznačajnijih 3x3 događaja u regionu.

Uvod u ono najbolje i ove godine biće turnir mlađih kategorija. Od 13. do 16. jula na teren će izaći pretpioniri, pioniri, kadeti i juniori.

Vivia 3x3 Prnjavor već godinama okuplja najveći broj ekipa u mlađim kategorijama, uz najveći nagradni fond u regionu, potvrđujući status jednog od najvažnijih turnira za razvoj mladih igrača.

Turnir u sklopu 3x3 lige Republike Srpske igraće se 17. jula, dok je glavni događaj, FIBA 3x3 Quest, na programu 18. i 19. jula.

Vivia 3x3 Prnjavor iz godine u godinu potvrđuje status jednog od najjačih 3x3 turnira u regionu, a do sada su šampioni iz Prnjavora putovali na Challenger turnire u Berlin u Njemačkoj, Riga u Latviji, Hamburg u Njemačkoj, Lipik u Hrvatskoj, Lublin u Poljskoj i Deqing u Kini, dok je prošlogodišnji pobjednik nastupio na Masters turniru u Dekuingu u Kini.

Ove godine ulog je još veći – pobjednik Vivia 3x3 Prnjavor turnira izboriće direktan plasman na Masters u Manami, gd‌je će odmjeriti snage sa najboljim 3x3 ekipama svijeta.

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FIBA 3x3

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košarka

bahrein

Masters u Bahreinu

Quest turnir Vivia 3x3

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