Da se naježiš: "Grobari" odali počast Edinu Avdiću

Autor:ATV
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Navijači Partizana odali su počast preminulom sportskom novinaru i komentatoru, Edinu Avdiću.
Avdić je preminuo u 47. godini i u ponedjeljak je sahranjen u Sarajevu.
"Edin Avdić", skandirali su "grobari" uoči susreta sa Dubaijem, prenosi b92.
Mogao se na velikom ekranu vidjeti i crtež njegovog sina Isaka, uz riječi: "Za najboljeg tatu. Edo Avdić. Najbolji sportski komentator".
Upravo je Edinov komentar na čuvenu trojku preko cijelog terena Dušana Kecmana protiv Cibone za titulu u ABA ligi dao dodatni pečat tom istorijskom meču...
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