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Da se naježiš: "Grobari" odali počast Edinu Avdiću

Autor:

ATV
10.06.2026 19:29

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Да се најежиш: "Гробари" одали почаст Едину Авдићу
Foto: Telegraf.rs / Marko Jovanović

Navijači Partizana odali su počast preminulom sportskom novinaru i komentatoru, Edinu Avdiću.

Avdić je preminuo u 47. godini i u ponedjeljak je sahranjen u Sarajevu.

"Edin Avdić", skandirali su "grobari" uoči susreta sa Dubaijem, prenosi b92.

Mogao se na velikom ekranu vidjeti i crtež njegovog sina Isaka, uz riječi: "Za najboljeg tatu. Edo Avdić. Najbolji sportski komentator".

Upravo je Edinov komentar na čuvenu trojku preko cijelog terena Dušana Kecmana protiv Cibone za titulu u ABA ligi dao dodatni pečat tom istorijskom meču...

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Umro Edin Avdić

Edin Avdić

Edin Avdić sahrana

KK Partizan

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