Da se naježiš: "Grobari" odali počast Edinu Avdiću

Navijači Partizana odali su počast preminulom sportskom novinaru i komentatoru, Edinu Avdiću.

Avdić je preminuo u 47. godini i u ponedjeljak je sahranjen u Sarajevu.

"Edin Avdić", skandirali su "grobari" uoči susreta sa Dubaijem, prenosi b92.

Mogao se na velikom ekranu vidjeti i crtež njegovog sina Isaka, uz riječi: "Za najboljeg tatu. Edo Avdić. Najbolji sportski komentator".

Upravo je Edinov komentar na čuvenu trojku preko cijelog terena Dušana Kecmana protiv Cibone za titulu u ABA ligi dao dodatni pečat tom istorijskom meču...