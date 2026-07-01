Logo

Domišljatost spriječila tragediju

Autor:

ATV redakcija
01.07.2026 14:34

Komentari:

0
пожар на броду
Foto: Telegram/Sputnik Srbija

Vozači džet-skija uočili su požar na brodu u kineskoj luci Đingdao, a njihova hitra reakcija oduševila je korisnike društvenih mreža.

(sputnik srbija)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Kina

džet ski

požar

brodovi

Komentari (0)

Pročitajte više

Зграда у Белгији

Svijet

U zgradi u Belgiji izbio požar: Ima povrijeđenih

2 h

0
Отац и син (12) страдали у пожару, тијело дечака нађено у кући: Евакуисано цијело село код Солуна

Svijet

Otac i sin (12) stradali u požaru, tijelo dečaka nađeno u kući: Evakuisano cijelo selo kod Soluna

6 h

0
пожар ватра ватрогасци стан бака деда унуци

Region

Vatra u Hrvatskoj se bliži kućama: Razmatra se evakuacija stanovnika

20 h

0
Ватрогасци стоје поред ватрогасног аута.

Region

Vatra stavljena pod kotrolu: U gašenju požara učestvovalo 150 vatrogasaca

16 h

0

Više iz rubrike

Хороскоп

Zanimljivosti

Horoskop za prvi dan jula: Za jedan znak, prijateljstvo bi moglo da se pretvori u ljubav

7 h

0
Крупни план цвјетајућег багрема са њежним бијелим цвјетовима напољу, који приказује љепоту природе.

Zanimljivosti

Bagrem je procvjetao drugi put ove godine, evo šta to znači prema narodnom vjerovanju: Nije dobro

17 h

0
Дјевојка се смије и држи жути балон у руци

Zanimljivosti

Horoskop za jul: Ovaj mjesec će biti posebno uspješan za pojedine znakove

18 h

0
море плажа годишњи одмор

Zanimljivosti

Početak jula ovom znaku donosi priliku koja može promijeniti sve

23 h

0

  • Najnovije

15

24

Spasavanje Mladena Ivanića kao spomenika kulture PSS-a

15

23

Mazalica poručio Crnatku: U Skupštini se obračunaj sa manipulacijama

15

23

Šta kažu stručnjaci - da li gazirana voda hirira jednako dobro kao obična voda?

15

15

Pooštrene kazne za vozače: Evo šta vas čeka u Grčkoj

15

12

Debevec razriješen dužnosti predsjednika Suda BiH

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima