Domišljatost spriječila tragediju

Autor:ATV redakcija
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Vozači džet-skija uočili su požar na brodu u kineskoj luci Đingdao, a njihova hitra reakcija oduševila je korisnike društvenih mreža.
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