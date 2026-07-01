Domišljatost spriječila tragediju

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Vozači džet-skija uočili su požar na brodu u kineskoj luci Đingdao, a njihova hitra reakcija oduševila je korisnike društvenih mreža.

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