Horoskop za prvi dan jula: Za jedan znak, prijateljstvo bi moglo da se pretvori u ljubav

Ovan

Posao: Danas je idealno vrijeme da preuzmete inicijativu na sastanku jer će vaši predlozi naići na odobravanje. Izbjegavajte sukobe sa vlastima oko sitnih tehničkih detalja koji trenutno nisu prioritet. Dobićete važne vijesti vezane za projekat na kojem radite već duže vrijeme.

Ljubav: Strastvena energija dominira vašim večernjim satima, pa očekujte iznenadni poziv na sastanak koji ne bi trebalo da odbijete. Slobodni bi mogli da upoznaju nekoga kroz sportske aktivnosti ili u teretani. Neko iz vaše prošlosti bi mogao da vam pošalje neočekivanu poruku.

Zdravlje: Moguće su privremene glavobolje zbog nagle promjene atmosferskog pritiska. Pijte dosta tečnosti i izbjegavajte predugo gledanje u ekran bez pauze. Večernja šetnja na svježem vazduhu će vam pomoći da lakše zaspite.

Bik

Posao: Fokusirajte se na stabilizaciju finansija i izbjegavajte impulsivne kupovine kancelarijske opreme koja vam zapravo nije potrebna. Kolega bi mogao da zatraži vaš stručni savjet o dugoročnoj investiciji. Budite oprezni danas sa potpisivanjem bilo kakvih ugovora koji podrazumevaju fiksne rokove.

Ljubav: Harmonija u domu biće vam prioritet, a zajedničko pripremanje večere ojačaće vaš odnos sa partnerom. Slobodni Bikovi će osjećati snažnu privlačnost prema nekome koga poznaju kroz poslovne krugove. Iskoristite priliku da otvoreno razgovarate o vašoj zajedničkoj budućnosti.

Zanimljivosti Horoskop za jul: Ovaj mjesec će biti posebno uspješan za pojedine znakove

Zdravlje: Grlo vam je danas slaba tačka, zato izbjegavajte previše hladne napitke i direktnu promaju. Topli čaj od žalfije ili med biće odlična preventiva za vaše glasne žice. Smanjite unos teške i začinjene hrane popodne.

Blizanci

Posao: Telefon vam neće prestati da zvoni, a važan imejl će doneti vijesti o projektu koji čekate nedjeljama. Budite kristalno jasni u komunikaciji kako biste izbjegli potencijalne nesporazume sa novim dobavljačima. Očekuje vas mali, ali neočekivani finansijski dobitak.

Ljubav: Flert na društvenim mrežama mogao bi postati ozbiljniji nego što ste prvobitno planirali. Vašem partneru će biti potrebno više vaše pažnje nego obično, zato spustite telefon i fokusirajte se na razgovor jedan na jedan. Stari prijatelj će vas iznenaditi neobičnim priznanjem.

Zdravlje: Osjećaćete se blago nervozno i nemirno, pa bi vam kratka vježba disanja poslije posla pomogla da se smirite. Pazite na dlanove i prste ako radite sa oštrim alatima ili u kuhinji. Kvalitetan san je neophodan za vašu koncentraciju.

Rak

Posao: Oslonite se na svoju intuiciju kada donosite odluke o novim klijentima jer biste mogli da prepoznate skrivene namjere koje drugi ne vide. Moguć je manji nesporazum oko raspodele radnih zadataka unutar vašeg tima. Dokumentacija koju ste tražili konačno stiže na vaš sto.

Ljubav: Emocionalni previraji će se riješiti samo iskrenim razgovorom u porodičnom krugu. Neko vam je blizak mogao bi vas iznenaditi malim gestom pažnje koji će vam poboljšati raspoloženje. Samci će osjećati nostalgiju za osobom koja više nije dio njihovog života.

Zdravlje: Sistem za varenje je danas izuzetno osjetljiv, zato birajte lakše obroke i izbjegavajte kasne večere. Pijte više mineralne vode kako biste nadoknadili izgubljene elektrolite. Odmarajte oči od digitalnih ekrana koliko god je to moguće.

Lav

Posao: Sunce u vašem znaku donosi priznanje za prošle napore, a vaši pretpostavljeni mogu javno pohvaliti vaša nedavna dostignuća. Iskoristite ovaj trenutak da razgovarate o povećanju plate ili boljim uslovima rada, jer je sreća na vašoj strani. Dobićete ponudu za projekat koji će istaći vašu kreativnost.

Ljubav: Vaš ponos bi mogao postati prepreka u rješavanju sitne svađe sa partnerom oko svakodnevnih sitnica. Popustite malo i pokažite svoju velikodušnu stranu kako biste osigurali mirno i prijatno veče. Moguć je sudbonosan susret za samce znaka.

Zdravlje: Energija je na zavidnom vrhuncu, ali pazite na srčani pritisak ako planirate intenzivan trening. Izbjegavajte prekomerne količine kofeina i šećera tokom radnog dana. Pronađite vremena za hobi koji vas opušta i puni baterije.

Djevica

Posao: Danas ćete vjerovatno morati da ispravljate tuđe greške, što će vam oduzeti dragoceno vrijeme i testirati vaše strpljenje. Budite izuzetno precizni u analizi podataka, jer jedna mala cifra može biti ključna za ishod projekta. Očekuje vas važan poziv iz računovodstva.

Ljubav: Previše analizirate postupke svog partnera umjesto da jednostavno uživate u zajedničkim trenucima. Pokušajte da se opustite i ne tražite skrivena značenja u svakoj izgovorenoj rečenici danas. Neko koga smatrate samo kolegom mogao bi da pokaže romantično interesovanje.

Zanimljivosti Početak jula ovom znaku donosi priliku koja može promijeniti sve

Zdravlje: Osjećaćete napetost u vratu i ramenima zbog dužeg sjedenja u istom položaju. Kratke vežbe istezanja svakog sata su obavezne za vaše dobro zdravlje. Obratite pažnju na kvalitet namirnica koje kupujete u žurbi.

Vaga

Posao: Diplomatski pristup će vas spasiti od neprijatne situacije sa klijentom koji ima nerealne zahtjeve. Moguće je potpisivanje važnog ugovora ili dogovor o novoj saradnji koja obećava dugoročnu stabilnost. Vaš estetski osjećaj će pomoći u rješavanju vizuelnog dijela projekta.

Ljubav: Društveni događaj na koji ste pozvani biće idealna prilika za zanimljivo poznanstvo sa osobom prefinjenih manira. Biće zauzeti uživanjem u mirnoj večeri dok zajedno razgovaraju o svojim putovanjima. Dobićete neočekivani kompliment od osobe kojoj se tajno divite.

Zdravlje: Posebno obratite pažnju na funkciju bubrega i značajno povećajte unos tečnosti tokom dana. Smanjite unos soli u ishrani kako biste izbjegli zadržavanje vode u tijelu. Joga ili pilates će biti idealni za vaše raspoloženje danas.

Škorpija

Posao: Duboko ćete se pozabaviti istraživanjem novog zadatka i otkriti informacije koje su vaše kolege možda propustile. Čuvajte se ljubomornih pojedinaca u kancelariji koji bi mogli pokušati da preuzmu zasluge za vaša dostignuća. Danas je dobar dan za rješavanje poreskih ili nasljednih pitanja.

Ljubav: Intenzitet vaših osjećanja mogao bi da uplaši osobu koja vam se sviđa ako budete previše agresivni. Usporite i pustite da se stvari odvijaju prirodno, bez nepotrebnog forsiranja. Vaš partner će sakriti sitnicu od vas da bi vas kasnije iznenadio.

Zdravlje: Vaše regenerativne moći su jake, ali ne zanemarujte potrebu za najmanje sedam sati kvalitetnog sna. Isključite sve elektronske uređaje najmanje sat vremena prije spavanja. Mogući su problemi sa urinarnim traktom ako vam nije toplo.

Strijelac

Posao: Možda ćete biti pozvani da radite u inostranstvu ili sarađujete sa strancima, što će vam značajno otvoriti nove horizonte. Budite direktni u pregovorima o honorarima, jer će vaša iskrenost i stručnost danas biti posebno cijenjeni. Možete očekivati da će se pravno pitanje rešiti u vašu korist.

Ljubav: Želja za slobodom mogla bi da izazove izvesnu napetost u vezi ako vaš partner danas zahtjeva previše vašeg vremena. Slobodni Strelac bi se mogao neočekivano zaljubiti tokom putovanja ili u javnom prevozu. Dobićete poziv za avanturu koju nećete moći da odbijete.

Zdravlje: Pazite na mišiće butina tokom rekreacije, jer su moguće lakše povrede zbog nedostatka zagrevanja. Svjež vazduh i boravak u prirodi biće vam danas najbolji lijek za umor. Smanjite unos masne hrane, koja usporava metabolizam.

Jarac

Posao: Vaša disciplina i ozbiljan pristup poslu donijeće vam poverenje ključnih ljudi u vašoj organizaciji. Očekujte konkretne vijesti o mogućem unapređenju ili preuzimanju odgovornije funkcije do kraja radnog dana. Danas je odlično vrijeme za dugoročno planiranje investicija.

Ljubav: Ozbiljan razgovor o zajedničkim finansijama ili planiranju kupovine nekretnine proći će neočekivano glatko. Vaš partner cijeni vašu stabilnost, ali ne zaboravite da pokažete svoju emotivniju stranu kroz male gestove. Slobodni mogu očekivati da će upoznati nekoga ko dijeli njihove vrijednosti.

Zdravlje: Zglobovi i kolena mogu biti osjetljivi na vremenske promjene, zato izbjegavajte predugo stajanje ili naporne penjanja. Prije spavanja se kupajte toplom kupkom sa morskom solju kako biste opustili kosti. Povećajte unos kalcijuma kroz mliječne proizvode ili suplemente.

Vodolija

Posao: Vaša originalna rješenja će riješiti tehnički problem koji muči cijeli tim već nekoliko radnih dana. Očekujte poziv bivšeg kolege sa poslovnom ponudom koju će biti veoma teško odbiti. Danas je dan za inovacije i eksperimentisanje sa novim softverom.

Zanimljivosti Danas sve ide od ruke jednom znaku, zvijezde mu donose veliku prednost

Ljubav: Dugogodišnje prijateljstvo sa jednom osobom danas bi se neočekivano moglo razviti u nešto dublje i ozbiljnije. Zauzeti Vodolije trebalo bi da iznenade svog partnera neobičnim izletom na mjesto gdje nikada ranije nisu bili. Sloboda vam je važna, ali danas ćete željeti bliskost.

Zdravlje: Cirkulacija u nogama vam je trenutno loša, zato pokušajte da se što više krećete tokom radnog vremena i izbjegavajte prekrštanje nogu. Jedite više hrane bogate magnezijumom kako biste spriječili grčeve u listovima. Provjerite nivo gvožđa ako se osjećate hronično umorno.

Riba

Posao: Kreativni zadaci će danas ići glatko, dok će vas administrativni poslovi i papirologija izuzetno umoriti. Vjerujte svom unutrašnjem glasu kada je u pitanju izbor novih saradnika za predstojeći projekat. Neko će pokušati da utiče na vaše mišljenje, ali ostanite vjerni sebi.

Ljubav: Sanjivo raspoloženje će vas navesti na romantične gestove koji će iskreno obradovati vašeg partnera i unijeti novu iskru u vezu. Slobodni bi mogli da upoznaju veoma zanimljivu osobu blizu vode ili na nekom kulturnom događaju kao što je izložba. Intuicija će vas voditi ka pravoj osobi.

Zdravlje: Kvalitet vašeg sna je narušen zbog previše razmišljanja o budućnosti, pa pokušajte da meditirate prije spavanja. Izbjegavajte konzumiranje alkohola jer će vaše tijelo danas reagovati na njega jače nego obično. Stopala su vam osjetljiva, pa izaberite udobnu obuću.

(indeks)