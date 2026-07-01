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Oprezno danas: Velike vrućine donose nevrijeme, upozorenja aktivna

Autor:

ATV redakcija
01.07.2026 08:32

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Опрезно данас: Велике врућине доносе невријеме, упозорења активна
Foto: Envato/bilanol/lukjonis

Za danas su na prostoru BiH aktivna dva meteoalarma. Jedan je aktivan zbog vrućina, a drugi zbog mogućeg nevremena.

Za sjeverni dio Republike Srpske aktivan je narandžasti meteoalarm zbog visokih temperatura koje se očekuju još danas. Trenutne prognoze sugerišu da će maksimalna danas ići do 34 stepena, dok se već sutra očekuje pad za temperature za 10 stepeni.

U toku dana doći će do dramatičnog preokreta. Iz Srbije će u BiH stići olujni oblak koji će donijeti nepogode. Zbog toga je ua tuzlansku i zeničku regiju aktivno upozorenje zbog mogućih nepogoda.

Stranice koje prate aktivno kretanje oblaka predviđaju da bi nevrijeme nakon pojave u FBiH moglo zahvatiti i dijelove Republike Srpske, odnosno, Kneževo, Mrkonjić Grad i Šipovo.

"U prvom dijelu dana i dalje pretežno sunčano i vruće. Od sredine dana i tokom popodneva doći će do razvoja oblaka koji će donijeti povremene lokalne pljuskove sa grmljavinom. Pljuskovi će ponegdje biti izraženiji uz jak vetar, a moguća je i pojava grada ponegdje. Pljuskovi će biti češći na zapadu, jugu i jugoistoku. Uveče i naredne noći jača promjena vremena prvo na sjeveru. Očekuju se jači pljuskovi sa grmljavinom, lokale nepogode uz obilnije padavine u kratkom periodu, jak do olujni vetar, a ponegdje je moguća pojava grada", saopštili su iz RHMZ.

Pad temperature

Kiša će donijeti prijeko potrebno osvježenje u četvrtak. Prognozira se pad temperature za deset stepeni. Maksimalna bi sutra mogla da iznosi 24 stepena, ali se očekuje postepeni rast.

Ipak, trenutne prognoze ne predviđaju skori razvoj novog toplotnog talasa koji smo imali krajem juna.

Temperatura će postepeno rasti, ali će se kretati do 30 stepeni. Značajnije vrućine imaćemo u utorak kada će temperatura iznositi 30 stepeni, ali uz najavljene padavine, ponovo će doći do pada.

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Tagovi :

Vremenska prognoza

nevrijeme

meteoalarm

Upozorenje

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