Svi pričaju o Maldivima, ali ova zemlja postaje novi hit za medeni mjesec

Mladenci danas sve češće traže luksuzne aranžmane za medeni mjesec koji su prilagođeni njihovim željama, jedinstveni i ekskluzivni.

Kao jedan od najbrže rastućih segmenata turističkog tržišta do 2030. godine, rast ovakvih putovanja pokreće sve veća potražnja za privatnošću, personalizovanim iskustvima i vrhunskim komforom.

Skriveni rizorti, privatni bazeni, spa centri svjetske klase i izuzetna gastronomska ponuda omogućavaju parovima da uživaju u intimnom okruženju, daleko od svakodnevnih obaveza.

Turska se izdvaja kao jedna od vodećih destinacija za medeni mjesec, kombinujući odličnu povezanost sa svijetom zahvaljujući brojnim avio-linijama i uslugama prilagođenim najzahtevnijim gostima.

Od rituala za parove u hamamu i šampionskih golf terena do restorana preporučenih od strane MICHELIN vodiča i luksuznih primorskih utočišta, ova zemlja nudi nezaboravne ambijente za romantiku, navodi TGA.

Antalija – spoj romantike i vrhunskog komfora

Sa mediteranskom klimom tokom cijele godine, zlatnim plažama i vrhunskim gostoprimstvom, Antalija je idealna destinacija za luksuzni medeni mjesec. Od elegantnih rizorta sa pet zvjezdica i butik-hotela do privatnih vila sa personalizovanim uslugama, ovaj grad je stvoren za parove koji traže privatnost, udobnost i romantiku.

Duž prelijepe obale nalaze se ekskluzivni klubovi na plaži, od kojih neki nude VIP pakete sa privatnim kabanama i posvećenom uslugom, pa mladenci mogu da se opuste u potpunom komforu. Skrivene uvale, privatna krstarenja jahtama, plovidbe u zalazak sunca i pažljivo osmišljena iskustva na tirkiznim vodama Turske rivijere stvaraju nezaboravne uspomene.

Za parove željne avanture, ronilački izleti u Kašu i privatne ture kajakom oko Kekove donose dodatnu dozu uzbuđenja i priliku za istraživanje. Pored svojih prirodnih ljepota, Antalija uspešno spaja luksuz, kulturu i vrhunske velnes sadržaje.

Parovi mogu uživati u privatno vođenim obilascima impresivnih antičkih lokaliteta, slikovitim šetnjama odabranim dionicama Likijskog puta i igranjem golfa na terenima svjetske klase u Beleku. Nagrađivani spa centri, rituali za parove u hamamu i personalizovani velnes tretmani pružaju vrhunsko opuštanje, dok se večeri mogu provoditi uz prefinjene mediteranske specijalitete i lokalna vina u elegantnim restoranima uz more.

Od posmatranja zvijezda do noćnih obilazaka osvjetljenih arheoloških lokaliteta poput Aspendosa, Patara i Sidea, Antalija pruža sofisticiran doživljaj medenog mjeseca ispunjen romantikom, ekskluzivnošću i trenucima koji se dugo pamte.

Luksuzna romansa na Egeju u Mugli

Na spoju Egejskog i Sredozemnog mora, Mugla nudi neke od najpoželjnijih destinacija za luksuzni medeni mjesec u Turskoj, od Marmarisa i Fetije do sofisticirane obale Bodruma. Bodrum, koji se smatra vodećim luksuznim odmaralištem u zemlji, osvaja parove spojem prirodnih ljepota, luksuza i izvanrednog gostoprimstva.

Ova destinacija poseduje impresivan izbor međunarodno priznatih rizorta, skrivenih butik-hotela i privatnih vila, od kojih mnoge imaju privatne plaže, beskonačne bazene, personalizovane konsijerž usluge i nagrađivane spa centre.

Parovi mogu dodatno uživati u lokalnim velnes tradicijama kroz rituale u hamamu i spa tretmane osmišljene za dvoje. Glamurozna obala Bodruma čini boravak još posebnijim. Ekskluzivni klubovi na plaži nude prefinjena iskustva uz more sa privatnim plažama, VIP uslugama i elegantnim ambijentom, dok luksuzni čarteri jahti i guleta (tradicionalnih turskih drvenih jedrenjaka) omogućavaju mladencima da istraže kristalno čiste zalive u potpunoj privatnosti. Na brodu, iskusna posada i vrhunska gastronomija pretvaraju svako putovanje u nezaboravno iskustvo.

Pored mora, Bodrum upotpunjuje doživljaj posetilaca kroz užitak u restoranima preporučenim od strane Mišelin vodiča, prestižne vinarije, dizajnerske butike i živopisnu društvenu scenu, stvarajući iskustvo medenog mjeseca ispunjeno sofisticiranošću, ekskluzivnošću i nenametljivim luksuzom.

Urbani luksuz u Istanbulu

Pored turskih obala, Istanbul, živopisna metropola na dva kontinenta, takođe nudi prestižan medeni mjesec kroz jedinstven spoj impresivnih pejzaža, istorijskih znamenitosti i raskošnog smještaja. Od obnovljenih osmanskih palata pretvorenih u luksuzne hotele do svetski poznatih hotelskih brendova, grad mladencima pruža impresivan izbor smještaja vrhunske klase.

Parovi mogu zaploviti Bosforom između dva kontinenta na privatnom krstarenju, uživati u koktelima pri zalasku sunca na panoramskim krovnim terasama, prepustiti se tradicionalnim osmanskim ritualima u hamamu i uživati u vrhunskim gastronomskim iskustvima u restoranima sa Mišelin zvezdicama.

Privatne ture sa vodičem kroz najpoznatije gradske znamenitosti, poput Aja Sofije, kao i ekskluzivni letovi helikopterom iznad Bosfora dodatno obogaćuju iskustvo. Privatni obilasci muzeja i galerija, kao i pažljivo odabrani kulturni događaji – od nastupa svetski poznatih umjetnika do privatnih izložbi – upotpunjuju boravak bogatim kulturnim sadržajima.

Posebno mjesto u doživljaju medenog mjeseca u Istanbulu zauzimaju i personalizovana šoping iskustva, od luksuznih butika u Nišantašiju do čuvenih trgovačkih zona poput Bagdat avenije i istorijskog Velikog bazara, gdje majstori zanatlije izrađuju unikatne predmete koji spajaju tradiciju i savremenu eleganciju.

Bezvremenska romansa u Kapadokiji

Malo je destinacija u svijetu koje mogu parirati romantici i ekskluzivnosti Kapadokije, što je čini jednim od najposebnijih mjesta za raskošni medeni mjesec u Turskoj.

Poznata po svojim nestvarnim pejzažima, ova regija pruža parovima jedinstven beg od svakodnevice, gdje baloni na vruć vazduh u zoru lebde iznad vekovima starih dolina, dok hoteli u pećinama vrhunske kategorije spajaju savremenu udobnost sa bogatim nasljeđem.

Od jahanja konja među vilinskim dimnjacima i posebno organizovanih obilazaka drevnih podzemnih gradova do ekskluzivnih doživljaja zalaska sunca sa pogledom na prepoznatljive pejzaže regiona, svaki trenutak u Kapadokiji ostavlja utisak posebnosti i intimnosti.

Vrhunsko gostoprimstvo dodatno oplemenjuje boravak. Parovi mogu uživati u luksuznim spa ritualima i velnes tretmanima za dvoje, degustirati izvanrednu anadolsku kuhinju u restoranima preporučenim od strane Mišelin vodiča uz renomirana lokalna vina i učestvovati u privatnim degustacijama u čuvenim vinogradima ovog kraja.

Bilo da večeraju pod zvijezdama, odsedaju u skrivenom hotelu u pećini ili otkrivaju kulturna blaga Kapadokije kroz pažljivo osmišljena iskustva, mladenci će doživjeti putovanje koje odlikuju intimnost, autentičnost i suptilan luksuz, prenosi B92