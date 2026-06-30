Svi se pitaju u čemu je tajna dugovječnosti: Selo u Hercegovini poznato po stogodišnjacima

Neđo je na pragu stotog rođendana. A njegov sin Petko ima 70 godina. Želja im je da, za stoti rođendan, u selu Bančići nadomak Ljubinja okupe unuke, praunuke, komšije i prijatelje na jedno skromno, ali svečano slavlje.

I zato će porodica učiniti sve da taj dan bude poseban. Neđo se cijelog života bavio poljoprivredom i stočarstvom. Tako je hranio djecu. U braku je bio više od sedam decenija.

A selo Bančići nadaleko je poznato po dugovječnosti i velikom broju stogodišnjaka. Janjići priznaju, ne znaju da li je tajna u hercegovačkom vazduhu, skromnoj ishrani ili svakodnevnom radu. Ali zato znaju da su poštenje, složna porodica i život bez žurbe – vrijednosti koje ne prolaze.

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Janjići se nadaju da će ih zdravlje poslužiti, kao i do sada. I da će se ovog avgusta cijela porodica okupiti u Bančićima. Stoti rođendan neće biti samo porodično slavlje već i podsjetnik da se život ne mjeri godinama već ljudima koje ste okupili oko sebe i vrijednostima koje im ostavljate u nasljeđe.

Njihovu priču pogledajte u video prilogu: