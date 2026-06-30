Ogroman led: Nevrijeme u dijelovima Srpske, domaćinstva bez struje

Dijelovi Republike Srpske našli su se u poslijepodnevnim satima pod snažnim udarom nevremena praćenog ogromnim ledom.

Nevrijeme, praćeno ledom, kišom i grmljavinom napravilo je probleme u Zvorniku i Bratuncu, javili su meteorolozi.

Prema informacijama sa terena i fotografijama koje kruže društvenim mrežama, u Šetićima kod Zvornika zabilježeno je jako nevrijeme praćeno gradom, dok su mještani prijavili naglu promjenu vremena i kratkotrajne, ali intenzivne padavine. Slična situacija zabilježena je i u Bratuncu.

Iako za sada nema informacija o većoj materijalnoj šteti ili povrijeđenima, lokalni stanovnici navode da je led u pojedinim trenucima padao u jačem intenzitetu, što je dodatno otežalo kretanje i svakodnevne aktivnosti.

6.000 ljudi bez struje

"Elektro Bijeljina" ranije je saopštila da je nevrijeme prouzrokovalo je kvarove na elektroenergetskoj mreži i materijalnu štetu na više lokacija.

Gradovi i opštine "Elektro Bijeljina": Nevrijeme prouzrokovalo kvarove na elektromreži i materijalnu štetu

Prema informacijama iz "Elektro-Bijeljine", došlo je do oštećenja krova na trafostanici 35/10 kilovata Kozluk, što je izazvalo prekid napajanja dalekovoda.

Bez električne energije trenutno je oko 6.000 potrošača na području Kozluka, Branjeva, Pilice, Loknja, Šepka, Roćevića, Pađina, Trnovice, Jasenice, Kiseljaka, Tabanaca i Tršića. Ekipe su na terenu i intenzivno rade na otklanjanju kvara.

Upozorenje meteorologa

Meteorolozi su prethodnih dana upozoravali na nestabilno vrijeme širom zemlje, uz mogućnost lokalnih pljuskova, grmljavine i pojave grada, posebno nakon dugog perioda visokih temperatura.

Prema ranijoj prognozi BH Meteo, danas poslijepodne i tokom večeri u većem dijelu Bosne i Hercegovine očekuje se nestabilno vrijeme uz lokalne pljuskove i grmljavinu.

Meteorolozi su upozorili da će biti uslova i za lokalno nevrijeme praćeno gradom, jakim vjetrom te većom količinom kiše u kratkom vremenskom periodu.

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Nestabilnosti će, kako se navodi, biti izraženije u srijedu, kada se očekuju pljuskovi i grmljavina širom zemlje, dok će ponegdje doći i do jačih vremenskih nepogoda, a pravo osvježenje stiže u noći sa srijede na četvrtak, kada se očekuje prodor hladnijeg zraka sa sjevera.

Taj prodor donosi osjetan pad temperatura, koje bi mogle biti niže i za 10 do 15 stepeni u odnosu na prethodne dane.