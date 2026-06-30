Logo

Ispaljene desetine raketa: Protivgradna zaštita u Srpskoj radila bez prestanka

Autor:

ATV redakcija
30.06.2026 18:59

Komentari:

0
Испаљене десетине ракета: Противградна заштита у Српској радила без престанка

Na području Hercegovine i južnog Podrinja poslije podne je ispaljeno 60 protivgradnih rakete usljed nagle promjene vremena i pojave gradonosne oblačnosti, rekao je Srni direktor Protivgradne preventive Republike Srpske Tihomir Dejanović.

Protivgradne rakete su ispaljene nakon 17.00 časova.

Dejanović je naveo da se značajnija promjena vremena očekuje sutra i u noći na četvrtak, kada se očekuju intenzivniji gradonosni procesi praćeni jakim udarima vjetra.

илу-авион-29062026

Srbija

Avion morao prinudno da sleti zbog orla

On je apelovao da građani, ako su u mogućnosti, zaštite imovinu i usjeve, te poručio da će Protivgradna preventiva Srpske maksimalno dejstvovati na sve gradonosne procese.

Dejanović je rekao da na raspolaganju imaju 3.400 protivgradnih raketa, te da su, uz podršku Vlade Republike Srpske, u procesu nabavke još 3.000 raketa čiju isporuku iz Srbije očekuju u narednih mjesec dana.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

protivgradna preventiva

protivgradne rakete

Komentari (0)

Više iz rubrike

Фронтални поремећај доноси сличне појаве у БиХ и Хрватску

Društvo

Frontalni poremećaj donosi slične pojave u BiH i Hrvatsku

2 h

0
Покварио се воз на Унској прузи

Društvo

Nakon više godina krenuo voz na Unskoj pruzi i pokvario se, ŽRS priskočile u pomoć

3 h

0
Грмљавина, невријеме

Društvo

U Srpsku stižu pljuskovi i grmljavina, evo i kada

4 h

0
Оборени рекорди за максималну температуру у јуну у овим градовима

Društvo

Oboreni rekordi za maksimalnu temperaturu u junu u ovim gradovima

5 h

0

  • Najnovije

19

30

Vatra u Hrvatskoj se bliži kućama: Razmatra se evakuacija stanovnika

19

23

Skandal: Navijači Partizana pretukli trenera Teleoptika

19

19

Žena pokušala da ugasi požar na otvorenom, pa teško povrijeđena

19

18

Savo Minić i Željka Cvijanović ulaze u izbornu trku za dvije najvažnije funkcije

19

17

Ostaje li Blanuša kandidat: Sutra sjednica Glavnog odbora SDS-a

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima