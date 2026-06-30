Uređaj zbunio vozače: Izgleda kao radar, ali nije

Mnogi vozači koji se posljednjih dana voze štajerskim auto-putem primijetili su metalna kućišta postavljena uz put, posebno na dijelovima gdje se izvode radovi i gdje je saobraćaj preusmjeren privremenom regulacijom.

Na prvi pogled mnogi pomisle da je riječ o kamerama ili radarima za kontrolu brzine. Istina je, međutim, nešto šira. Riječ je o mobilnim radarskim kućištima koja se postavljaju na lokacijama gdje zbog radova vrijede privremena ograničenja brzine i gdje je potrebno dodatno smiriti saobraćaj, piše "Mariborinfo".

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Jedno takvo kućište vozači su primijetili i početkom mjeseca kod priključka Slovenska Bistrica Jug u smjeru Maribora. Zbog toga su se među vozačima pojavila pitanja snima li uređaj brzinu i hoće li kazne stizati svima koji prođu brže od dozvoljenog.

Iz DARS-a objašnjavaju da se radi o metalnim kućištima koja se koriste za povećanje bezbjednosti saobraćaja na područjima zatvaranja auto-puteva i brzih puteva zbog radova. Njihova svrha je prvenstveno usporavanje vozila i upozoravanje vozača da se nalaze u zoni u kojoj vrijede posebna pravila vožnje.

Takva kućišta mogu ostati postavljena sve dok traju privremene saobraćajne regulacije ili radovi na pojedinim dionicama. Drugim riječima, nisu postavljena slučajno, nego upravo na mjestima gdje je zbog suženja, preusmjeravanja traka i radnika na putu rizik od nesreća veći.

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Važno je znati da DARS nije nadležan za kažnjavanje vozača. Kontrola poštovanja ograničenja brzine na auto-putevima i brzim putevima u nadležnosti je policije. To znači da DARS može postaviti kućišta i saobraćajnu opremu radi sigurnosti, ali policija odlučuje o kontroli brzine i eventualnim sankcijama.

Ipak, vozači ne bi trebali računati na to da je kućište “prazno”. Na slovenačkim auto-putevima mjerni uređaji mogu se premještati između kućišta, što znači da nije moguće sa sigurnošću znati nalazi li se radar u određenom trenutku na konkretnoj lokaciji. Upravo to i jeste dio preventivnog efekta, jer vozače dodatno podsjeća da smanje brzinu.

Na štajerskom auto-putu trenutno ima više gradilišta i saobraćajnih ograničenja. Posebno je zahtjevna dionica između Slovenskih Konjica i Dramlja, gdje se izvodi velika rekonstrukcija auto-puta na oko 13 kilometara. Radovi obuhvataju saobraćajnicu, tunele Pletovarje i Golo rebro, kao i vijadukte Škedenj 1, Škedenj 2 i Grapa.

Na pojedinim dijelovima saobraćaj se odvija izmijenjenim režimom, često po jednom trakom u svakom smjeru. Zbog toga su brzina, razmak i pažnja vozača posebno važni, jer se kolone mogu stvoriti iznenada.

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Ograničenja postoje i na području čvora Slovenske Konjice, gdje je zbog radova zatvoren ulaz prema Ljubljani i izlaz iz smjera Ljubljane. Vozačima se savjetuje da prije polaska provjere stanje na "promet.si" ili u aplikaciji "Promet+".

DARS i policija vozačima poručuju da se u zonama radova ne vozi po navici, nego prema trenutnoj signalizaciji. Privremena ograničenja nisu postavljena bez razloga. Na takvim dionicama ima radnika, suženih traka, promjena smjera i manje prostora za grešku.

Zato metalna kućišta uz auto-put ne treba gledati samo kao mogući radar, nego i kao upozorenje da je vožnja na toj dionici rizičnija nego inače. Smanjena brzina u zoni radova može značiti razliku između sigurnog prolaska i teške nesreće.