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Šokantne brojke: Broj preminulih od ebole premašio 960

Autor:

ATV redakcija
21.07.2026 15:19

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Здравствени радник стоји у Евангелистичком медицинском центру у Бунији, источном Конгу, у петак, 3. јула 2026. године, гдје је заказана клиничка испитивања еболе.
Foto: Tanjug/AP Photo/Dirole Lotsima Dieudonne

Broj preminulih od ebole u Kongu porastao je na 967, saopšteno je iz kongoanskog Ministarstva za komunikacije i medije.

U saopštenju se navodi da su do sada registrovana ukupno 2.423 slučaja ebole.

Prema zvaničnim podacima, hospitalizovano je ukupno 734 ljudi, a oporavilo se 469.

Stopa smrtnosti je 39,9 odsto, prenosi Srna.

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Tagovi :

Ebola virus

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zaraza

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karantin

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