Šokantne brojke: Broj preminulih od ebole premašio 960

Autor:ATV redakcija
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Broj preminulih od ebole u Kongu porastao je na 967, saopšteno je iz kongoanskog Ministarstva za komunikacije i medije.
U saopštenju se navodi da su do sada registrovana ukupno 2.423 slučaja ebole.
Prema zvaničnim podacima, hospitalizovano je ukupno 734 ljudi, a oporavilo se 469.
Stopa smrtnosti je 39,9 odsto, prenosi Srna.
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