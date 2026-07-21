Šokantne brojke: Broj preminulih od ebole premašio 960

Foto: Tanjug/AP Photo/Dirole Lotsima Dieudonne

Broj preminulih od ebole u Kongu porastao je na 967, saopšteno je iz kongoanskog Ministarstva za komunikacije i medije.

U saopštenju se navodi da su do sada registrovana ukupno 2.423 slučaja ebole. Prema zvaničnim podacima, hospitalizovano je ukupno 734 ljudi, a oporavilo se 469. Stopa smrtnosti je 39,9 odsto, prenosi Srna.

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