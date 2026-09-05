Teška saobraćajna nesreća: Obustavljen saobraćaj na putu Bijeljina-Ugljevik

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Foto: ATV

Saobraćaj na magistralnom putu Bijeljina-Ugljevik obustavljen je zbog saobraćajne nezgode u mjestu Ugljevička Obrijež, saopšteno je iz Auto-moto saveza /AMS/ Republike Srpske.

U toku je policijski uviđaj. Dok traje obustava, saobraćaj je preusmjeren na regionalni put preko Zabrđa, naveli su iz AMS-a, prenosi Srna.

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