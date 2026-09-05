Teška saobraćajna nesreća: Obustavljen saobraćaj na putu Bijeljina-Ugljevik

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Saobraćaj na magistralnom putu Bijeljina-Ugljevik obustavljen je zbog saobraćajne nezgode u mjestu Ugljevička Obrijež, saopšteno je iz Auto-moto saveza /AMS/ Republike Srpske.
U toku je policijski uviđaj. Dok traje obustava, saobraćaj je preusmjeren na regionalni put preko Zabrđa, naveli su iz AMS-a, prenosi Srna.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Gradovi i opštine
6 h0
Gradovi i opštine
6 h0
Gradovi i opštine
6 h0
Gradovi i opštine
11 h0
Najnovije
Najčitanije
19
53
19
49
19
49
19
30
19
27
Trenutno na programu