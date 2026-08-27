Saobraćaj usporen na više puteva u Srpskoj, evo gdje su izmjene

Iz Auto-moto saveza /AMS/ Republike Srpske vozače pozivaju da na ovim mjestima voze sa povećanom pažnjom i poštuju privremeno postavljenu signalizaciju.

Na širem području Trebinja, saobraćajnice za sada nisu ugrožene od požara.

Na dionici magistralnog puta granica Republike Srpske FBiH Lepnica - Lončari i dionica Lončari - Pelagićevo, na dionici magistralnog puta Obudovac dva - Lončari i dionici Lončari - granica Republike Srpske/Brčko distrikt zbog izgradnje kružne raskrsnice na ukrštanju tih putnih pravaca, biće izmijenjen režim odvijanja saobraćaja.

Zbog radova na dionici magistralnog puta Klašnice - Šargovac - Banjaluka - Banja Luka dva izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja.

Zbog radova, izmijenjen je režim odvijanja saobraćaja na magistralonim putevima Razboj Ljevčanski - Srbac i Laktaši - Laktaši /auto-put/, kao i na regionalnom putu Razboj Ljevčanski - Laktaši.

Izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja u Trnu, na magistralnom putu Klašnice dva - Šargovac, zbog rekonstrukcije nadputnjaka iznad te dionice.

Režim saobraćaja biće izmijenjen zbog privremenog izmještanja dijela trase magistralnog puta, dionica Kozarac - Lamovita.

Zbog minerskih radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila, privremeno će biti obustavljen saobraćaj na magistralnom putu Podromanija - Sumbulovac, prevoj Romanija, radnim danima i subotom, u vremenu od 9.00 do 12.00 časova, u trajanju od 10 do 15 minuta.

Na snazi je izmjena režima saobraćaja na putu Podromanija - Sumbulovac radi izgradnje treće trake na toj dionici.

Zbog radova na proširenju javne rasvjete na auto-putu Gradiška - Banjaluka, na dionici Mahovljani - Glamočani, izmijenjen je režim saobraćaja od 7.00 do 17.00 časova.

U toku su radovi na obnovi magistralnog puta, poznatog kao "brza cesta" Klašnice - Banjaluka, gdje dolazi do zastoja zbog dugih kolona vozila, pa iz AMS vozače pozivaju na strpljenje.

Izmijenjen je režim saobraćaja na dionici magistralnog puta Krupac-granica Republike Srpske/FBiH Bogatići radi sanacije cjevovoda Male hidroelektrane "Krupac".

Zbog izgradnje trotoara, autobuskog stajališta i pristupnih rampi u zoni Osnovne škole "Jovan Dučić" u Patkovači, izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na dionici magistralnog puta Bijeljina dva - Glavičice.

Na magistralnom putu Dobro Polje - Miljevina saobraćaj se za vozila do 3,5 tone odvija naizmjenično, jednom kolovoznom trakom, dok je za vozila teža od 3,5 tone i dalje obustavljen i preusmjerava se na alternativne pravce.

Zbog izgradnje auto-puta, izmjenjen je režim u odvijanju saobraćaja na magistralnom putu Crkvina - Modriča.

U toku su radovi na magistralnom putu Rača - Bijeljina u rejonu Balatuna i Trnjaka, a saobraćaj se odvija usporeno sa privremenim prekidima u trajanju od 10 minuta.

Na magistralnom putu Gornji Jelovac - Prijedor jedan, kao i na regionalnom putu Kozarac-Vodice, zbog klizišta saobraćaj se odvija jednom kolovoznom trakom naizmjenično.

Na magistralnom putu Gradiška - Kozarska Dubica, na ulazu u Orahovu aktivirano je klizište, zbog čega je neophodan dodatni oprez i sporija vožnja.

Zbog klizišta, jednom saobraćajnom trakom, u dužini od 50 metara, saobraćaj se odvija na regionalnom putu Prnjavor - Ukrina, u mjestu Vijačani.

Zabranjen je saobraćaj za sva vozila na dionici magistralnog puta dionica granica Republike Srpske/Hrvatske /Gradiška/-Gradiška, preko mosta /Ulica Krajiškog korpusa od trga Svetog Save prema mostu na rijeci Savi/. Za vrijeme zabrane, saobraćaj se preusmjerava na alternativne putne pravce.

U Federaciji BiH zbog radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnom putu Jajce - Crna Rijeka, u naselju Podmilačje. Za vrijeme obustave, vozila se preusmjeravaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić Grada.

Zbog nastavka izgradnje auto-puta zatvorena je poddionica Golubinja - Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralni put.

Zbog radova zatvorena je dionica auto-puta Lašva - Kakanj u dužini od šest kilometara, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno, suprotnom stranom auto-puta.

Na dionici auto-puta Sarajevo zapad - Lepenica zbog radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku.

Na magistralnim putevima Tuzla - Bijeljina i Jablanica - Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila teža od 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen.

Na magistralnom putu Sarajevo - Lapišnica, zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik od 7.00 do 16 časova saobraća se usporeno, jednom trakom.

Na graničnim prelazima putnička vozila, zadržavanja nisu duža od 30 minuta.

Iz AMS navode da je, s obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prelazima promjenljivo, te su gužve i duža zadržavanja očekivani.

Vozačima savjetuju da se prije polaska na put, o stanju na granicama informišu putem kamera na internet stranici AMS.

Do kraja septembra u funkciji je granični prelaz Krstac na putu Gacko - Nikšić, saopštava Auto-moto savez Srpske.