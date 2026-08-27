Zbog paprika izbila tuča, a druga domaćica umalo zapalila zgradu

Kršenje ovih pravila povlači visoke novčane kazne i moguće krivične prijave, a komšije imaju pravo da prijave smetnje komunalnim službama.

Sezona pripreme zimnice uveliko je počela, a sa prvim mirisima pečene paprike stižu i stara upozorenja komunalnih službi i vatrogasaca. Da nepromišljenost i nemar tokom pripreme omiljenog ajvara mogu dovesti do katastrofalnih posljedica, svjedoči i incident iz beogradskog naselja, koji je za dlaku izbjegao tragičan ishod.

Naime, jedna starija gospođa odlučila je da zimnicu pripremi u podrumskim prostorijama stambene zgrade, na roštilju. Nekontrolisani otvoreni plamen ubrzo je zahvatio uskladištene stvari, a gust, crni dim za nekoliko sekundi je preplavio cijelo stepenište i više spratove. Alarmirani su vatrogasci, a više desetina stanara hitno je evakuisano na ulicu.

Jedna od stanarki sa potkrovlja opisala je dramatične trenutke spasavanja:

– Probudio me je oštar, zagušljiv dim koji je već počeo da ulazi u stan kroz pukotine na vratima. Provirila sam kroz špijunku i vidjela samo crnu zavjesu i vatrogasce kako lome prozore svjetlarnika da bi oslobodili dim. Čuvši me da hoću da izađem, rekli su mi da kroz zgradu ne smijem i uputili me na terasu. Bilo je strašno, nismo znali šta se dešava. Srećom, požar je brzo saniran – ispričala je uplašena stanarka događaj od prije nekoliko godina.

Kako bi se preduprijedili ovakvi incidenti i sačuvao mir komšija, važno je znati da je priprema zimnice na ovaj način strogo zabranjena i da nesavjesne stanare čekaju prijave i visoke novčane kazne.

Šta smijete, a šta nipošto ne smijete da radite

Za tradicionalno pečenje paprika i pripremu zimnice na terasama, krovovima, ispred ulaza ili u dvorištima zgrada postoje stroga pravila definisana Odlukom o kućnom redu. Prema riječima profesionalnog upravnika zgrade Slavka Bodiroge, loženje vatre i korišćenje otvorenog plamena na ovim mjestima najstrože je zabranjeno.

– Pečenje paprike uz otvoreni plamen na terasama, ispred ili oko zgrade nije dozvoljeno. Iako sama terasa pripada stanaru, njen obod i spoljni dio su u nadležnosti zgrade. Upravnik nema ovlašćenje da direktno kažnjava stanare koji krše pravila, ali može da slučaj prijavi komunalnoj inspekciji – objašnjava Bodiroga.

Pored opasnosti od požara, problem predstavljaju dim i mirisi koji smetaju ostalim stanarima.

– Korišćenje otvorenog plamena nosi rizik od požara i ukoliko dođe do inspekcije, stanari moraju da pokažu da imaju i pripremljena protivpožarna sredstva. Takođe, komšije imaju puno pravo da prijave širenje dima i mirisa koji im ulaze u stan ili prljaju veš. Važno je da građani ne ulaze u sukobe, već da problem prijave komunalnoj službi – ističe upravnik.

Ipak, priprema zimnice na terasi nije u potpunosti onemogućena, pod uslovom da se ne koristi vatra.

– Stanarima je dozvoljeno da peku papriku na terasi ukoliko koriste električne uređaje, poput malih električnih roštilja ili indukcionih ploča. Bitno je samo da se ne loži vatra i ne pravi dim koji smeta susjedima – zaključuje Slavko Bodiroga i dodaje da u dosadašnjoj praksi nije imao ovakve slučajeve.

Stručnjaci i inspekcije podsjećaju da želja za domaćim ajvarom ne smije biti preči razlog od bezbjednosti cijelog ulaza, te apeluju na građane da u potpunosti izbjegavaju upotrebu plamena u zgradama.

Pravila za pečenje paprike u sopstvenom dvorištu kuće

U sopstvenom privatnom dvorištu kućni red zgrada ne važi, pa je pečenje paprike u načelu dozvoljeno, ali pod sljedećim uslovima i zakonskim ograničenjima:

Zakon o zaštiti od požara: Strogo je zabranjeno loženje otvorene vatre u blizini šuma, usjeva ili objekata gdje postoji rizik od širenja požara. Dok god koristite adekvatne peći, poput smederevca ili roštilja, i kontrolišete plamen na bezbjednoj udaljenosti, ne kršite zakon.

Komšijski odnosi i dim: Prema Zakonu o svojinsko-pravnim odnosima, vlasnik nepokretnosti dužan je da se uzdržava od aktivnosti koje prekomjerno ometaju susjede, poput prekomjernog dima, čađi i mirisa. Ako dim direktno ulazi u komšijsku kuću ili ugrožava njihovo zdravlje, komšija može pozvati komunalnu inspekciju ili podnijeti privatnu tužbu.

Javna površina ispred kuće: Pečenje paprike na trotoaru ili zelenoj površini ispred privatnog dvorišta tretira se kao zauzeće i prljanje javne površine, što Komunalna milicija kažnjava iznosom od 10.000 dinara.

Slučaj jedne Nišlijke

Prije nekoliko godina desilo se da je Nišlijku komšija prijavio policiji jer je pekla paprike u svom dvorištu. Kako je navela, išla je čak i da daje izjavu, ali je inspektor bio blag i pustio je da se vrati spremanju zimnice bez ikakvih posljedica.

Ipak, zakon nalaže drugačije. Nišlijka je ostala u čudu nakon što ju je komšija prijavio jer je spremala zimnicu u svom dvorištu. Na svu sreću, komšija se žalio na miris paprika, te vjerovatno zbog toga domaćica nije zaradila kaznu.

Ipak, paljenje vatre na terasi, krovu zgrade i ostalim mjestima na kojima ono nije predviđeno kažnjivo je zakonom, potvrđuje nekoliko profesionalnih upravnika.

Kako je svojevremeno za „Blic“ rekao profesionalni upravnik zgrade na Čukarici Stanimir Spasić, pečenje paprika, roštilja i spremanje zimnice nikako nije dozvoljeno u okolini zgrade, na krovu, ali ni na terasi. Ipak, upravnik u tom slučaju ne može da reaguje, te „neposlušne“ komšije može da kazni samo komunalna milicija.

„Naravno da tako nešto nije dozvoljeno, ljudima svašta pada na pamet. Nažalost, ja u tom slučaju ne mogu ništa da uradim. Ne mogu da idem da se svađam s njima i rastjerujem ih ako prave roštilj. Jedino što mogu je da pozovem komunalce koji će im napisati kaznu ukoliko ih zateknu u akciji. Ipak, uglavnom ih nikada ne zateknu“, rekao je tada i dodao da je pored spremanja roštilja i zimnice na otvorenom kažnjivo i zastakljivanje terasa, a opet, kako napominje, svaki drugi Beograđanin je svoju terasu zastaklio i uz to nije kažnjen.

Kazna može da stigne i zbog sušenja veša ukoliko terasa ne gleda na dvorišnu stranu.

Nišlijin slučaj tada je komentarisao i upravnik Đorđe Aleksić s Voždovca, koji je rekao da vjerovatno nikada ne bi bila kažnjena, jer je komšija nije prijavio zbog otvorenog plamena, već zbog mirisa.

– Nije dozvoljeno nikakvo spremanje hrane u krugu zgrade, niti na terasi i na krovu ukoliko podrazumijeva otvoreni plamen. Znači, ako se roštilja na terasi ili peče zimnica na plamenu, to je kažnjivo zakonom jer ste zapalili vatru na nepropisanom mjestu. Ipak, ako vas komšija prijavi jer mu miris zimnice ulazi u stan, tu stvarno ne možemo ništa ni mi, a ni komunalci. To nije kažnjivo – rekao je tada upravnik iz Beograda.

(Kurir)