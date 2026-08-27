Karleuša otvorila dušu o susretu sa episkopom SPC

Jelena Karleuša se u posljednje vrijeme okrenula duhovnom životu i pravoslavlju, pa je tako nedavno imala i susret s jednim episkopom Srpske pravoslavne crkve, i to u trenutku kad je, kako je sama istakla, "počela previše da mrzi i da želi osvetu".

O ovoj, ali i o mnogim drugim temama, pjevačica je govorila za Jutjub kanal Ful skrin medija.

"Ja veći dio svog života za sebe tvrdim da sam ateista. Ali sjedila sam i imala divan razgovor s čovjekom koji je monah, koji je vladika. To se dogodilo prije nekoliko nedjelja, kontaktirala sam s njim jer sam osjetila da padam u iskušenje da mnogo mrzim. Da imam potrebu da se osvetim ljudima koji su meni učinili mnogo zla, a ja nikad to nisam bila. I to je kod mene stvorilo ružan osjećaj da postajem kao oni. Opsjedala me je želja za osvetom. I u tom momentu upalila sam televizor i na jednom kanalu je bio taj vladika, 'ajde da ga ne imenujem. Divan, mudar čovjek. Pričao je upravo o tome, o praštanju. Ja sam ga slušala. Meni su te riječi bile potrebne - da moramo da praštamo. I toliko je on lijepo pričao o tom praštanju da sam pozvala vlasnika televizije i tražila broj vladike. Čovjek je bio šokiran kad sam ga pozvala", rekla je JK.

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Potom je nastavila:

"Ćutao je. Saslušao je prvo šta sam govorila, a onda rekao: 'Jelena, ja već duže vrijeme imam potrebu da kontaktiram s vama. Ne mogu da vjerujem da me vi zovete. Ništa u životu nije slučajno.' Tim riječima. I rekao je da ga je mnogo boljelo dok je gledao tu moju borbu i onako se, s ljudske strane, stavljao na moju stranu. I želio je nekako da razgovara sa mnom, da mi da snagu i mudrost da prosto to uspjem da izdržim i da pobijedim. I onda, u tom divnom razgovoru, čak smo otišli na jedan divan ručak. Ja sam tražila da se vidim s njim. I prvo što sam mu rekla bilo je: 'Ja nisam vjernik.' On je meni rekao: 'Ja takve najviše volim.' I onda mi je na kraju rekao: 'Jelena, vi ste veći vjernik od mnogih koje poznajem. Kroz vaše srce, riječi, emocije, energiju.' Rekao mi je da je poenta našeg života radost, da se radujemo. Izgubili smo radost", zaključila je pjevačica.

(Mondo)