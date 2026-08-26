Isplivao eksplicitni snimak vatrene Anje, kćerke poznatog političara

Slovenačka manekenka, preduzetnica i nekadašnja Plejboj zečica Anja Jenko našla se na spisku gostiju tajne žurke koju je Luka Dončić organizovao u Ljubljani za svoje saigrače iz Los Anđeles Lejkersa.

Njeno prisustvo bilo je dovoljno da američki mediji odmah počnu da je povezuju sa slovenačkom NBA zvijezdom.

Iako još uvijek nema potvrde da je Dončić posebno provodio vrijeme sa provokativnom Anjom, priča o njoj tu nije završena.

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Naprotiv - njeno pojavljivanje na žurki sada je ponovo otvorilo vrata njenoj veoma zanimljivoj prošlosti.

A u njoj se nalaze Plejboj, provokativne fotografije, milionski pregledi i jedan snimak koji je svojevremeno napravio pravi haos u Sloveniji.

Bila na naslovnici Plejboja, a onda napravila još veći bum

Anja Jenko godinama je poznata slovenačkoj javnosti.

Posebnu pažnju privukla je 2014. godine kada se pojavila na naslovnici slovenačkog izdanja magazina Plejboj.

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Slovenački mediji i danas je upravo po tom angažmanu predstavljaju kao jednu od poznatijih tamošnjih manekenki.

Njene fotografije iz tog perioda ponovo su aktuelne otkako je njeno ime povezano sa Dončićevom zabavom.

A zanimljivo je da je sama Jenko godinama kasnije govorila da na svoje Plejboj iskustvo ne gleda kao na nešto zbog čega bi se kajala, iako je priznala da bi neke druge medijske nastupe iz tog perioda danas drugačije uradila.

Međutim, njen najkontroverzniji javni nastup nije imao nikakve veze sa erotikom.

Imao je veze sa – zdravljem muškaraca.

Snimak koji je mnoge ostavio u nevjerici

Godine 2019. Jenko je učestvovala u kampanji slovenačkog udruženja "OnkoMen", čiji je cilj bio da se muškarci edukuju o značaju samopregleda testisa i ranog otkrivanja raka testisa.

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Video je namjerno napravljen provokativno.

Na početku Anja izvodi erotski ples, zbog čega su mnogi gledaoci pomislili da će gledati nešto sasvim drugo.

A onda – obrt.

"Sada, kada imam vašu pažnju, željela bih nešto da vas naučim", bila je poruka kampanje.

Uslijedile su instrukcije o pravilnom samopregledu testisa.

Sama Jenko kasnije je priznala da je znala da će pojedini ljudi pomisliti da je snimila intimni video.

I upravo je to bio cilj.

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"Nisam snimala intimne trenutke iz svoje spavaće sobe, kao što su mnogi pretpostavili", objasnila je tada, uz poruku da je provokativni pristup trebalo da privuče što više ljudi i možda nekome čak spase život.

Iz OnkoMena su tada objasnili da su je izabrali jer su znali da će takav video privući pažnju i doprijeti do velikog broja mladih muškaraca.

Kampanja je izazvala brojne reakcije upravo zbog neuobičajenog načina na koji je zdravstvena poruka predstavljena.

Od Plejboja do zdravstvene kampanje

I upravo je to jedan od najzanimljivijih detalja u priči o Anji Jenko.

Žena koju javnost prvenstveno pamti po modelingu i Plejboju iskoristila je svoju popularnost za potpuno drugačiju poruku.

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OnkoMen je kampanjom želio da muškarce podstakne da redovno kontrolišu testise, jer rano otkrivanje promjena može biti presudno za uspješno liječenje. Slovenački izvori navode da je rak testisa najčešći među mlađim muškarcima i da je izlječivost u ranom stadijumu veoma visoka.

Sam OnkoMen je kasnije objavio zahvalnicu Anji Jenko za učešće u "malo drugačijem videu" kojim su podizali svijest o raku testisa.

Ko je Anja Jenko?

Anja Jenko danas ima 34 godine i jedna je od poznatijih slovenačkih manekenki i influenserki. Zanimljivo je i da je Anja kćerka slovenačkog političara Jakuba Jenka.

Karijeru je izgradila kroz modeling, a javnosti je posebno poznata po naslovnici Plejboja iz 2014. godine. Slovenački mediji su je svojevremeno opisivali i kao internet influenserku, dok se danas na njenom Instagram profilu može vidjeti da ima oko 124.000 pratilaca.

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Na društvenim mrežama predstavlja se kroz sadržaj vezan za ljepotu, modu i putovanja, a javno je poznata i kao majka sina Lijama.

Pored modelinga, bavila se i poslovnim projektima, dok joj je društvena mreža postala svojevrsna platforma za promociju različitih sadržaja.

A sada je njeno ime ponovo eksplodiralo.

Ovog puta zbog jedne tajne zabave.

Luka Dončić, Lejkersi, Plejboj naslovnica, provokativni zdravstveni snimak i više od 120.000 pratilaca - Anja Jenko je za samo nekoliko dana ponovo postala jedna od najintrigantnijih tema slovenačkih, američkih i regionalnih medija.

(Kurir)