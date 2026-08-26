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Sahranjen pjevač Samir Kujraković, žena objavila potresnu sliku sa groblja

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Autor:

ATV redakcija
26.08.2026 12:24

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Лејла Хасановић на гробу Самира Курјатовића
Foto: Facebook / lejla.hasanovic

Pjevač Samir Kujraković poginuo je u saobraćajnoj nesreći, u petak, a sahranjen je u ponedjeljak na groblju u rodnom mjestu.

Supruga stradalog pjevača oglasila se juče sa groblja, potresnom fotografijom i oprostila se od svog muža.

Самир Курјатовић

Hronika

Gradačac zavijen u crno: Preminuo Samir Kujraković

– Ljubavi moja, bila sam ti i danas, za mene si još živ i bićeš. Dragi prijatelji, kolege i familijo, halalite mi što nisam još nikom odgovorila na poruke, još nisam spremna, ali odgovoriću.

– Hvala vam svima na podršci i snazi da izdržim ovu bol koju još ne mogu da prihvatim, nadam se da me razumijete. Srdačno vas pozdravljam i zahvaljujem, a mog Samira više nema – napisala je.

Stradao u saobraćajnoj nesreći

Prema nezvaničnim informacijama, Kujraković je život izgubio u saobraćajnoj nesreći.

Detalji tragedije zasad nisu zvanično saopšteni, a vijest o njegovoj smrti izazvala je brojne reakcije među prijateljima, poznanicima i ljubiteljima njegove muzike.

Samir Kujraković bio je poznat ljubiteljima domaće narodne muzike, a njegove izvedbe objavljivane su i u okviru muzičkih emisija „Renome“.

Publika ga pamti po pjesmama poput „Srce gori kao kamin“, „Od danas do sutra“ i „Jel’ ti bolje s njim“.

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Samir Kujraković

Pjevač

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