Sahranjen pjevač Samir Kujraković, žena objavila potresnu sliku sa groblja

Pjevač Samir Kujraković poginuo je u saobraćajnoj nesreći, u petak, a sahranjen je u ponedjeljak na groblju u rodnom mjestu.

Supruga stradalog pjevača oglasila se juče sa groblja, potresnom fotografijom i oprostila se od svog muža.

Hronika Gradačac zavijen u crno: Preminuo Samir Kujraković

– Ljubavi moja, bila sam ti i danas, za mene si još živ i bićeš. Dragi prijatelji, kolege i familijo, halalite mi što nisam još nikom odgovorila na poruke, još nisam spremna, ali odgovoriću.

– Hvala vam svima na podršci i snazi da izdržim ovu bol koju još ne mogu da prihvatim, nadam se da me razumijete. Srdačno vas pozdravljam i zahvaljujem, a mog Samira više nema – napisala je.

Stradao u saobraćajnoj nesreći

Prema nezvaničnim informacijama, Kujraković je život izgubio u saobraćajnoj nesreći.

Detalji tragedije zasad nisu zvanično saopšteni, a vijest o njegovoj smrti izazvala je brojne reakcije među prijateljima, poznanicima i ljubiteljima njegove muzike.

Samir Kujraković bio je poznat ljubiteljima domaće narodne muzike, a njegove izvedbe objavljivane su i u okviru muzičkih emisija „Renome“.

Publika ga pamti po pjesmama poput „Srce gori kao kamin“, „Od danas do sutra“ i „Jel’ ti bolje s njim“.