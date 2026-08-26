Doli Parton u biografiji otkrila da joj je bilo ponižavajuće snimati reklame

Nakon vijesti o smrti Doli Parton u 80. godini života, fanovi i kolege se opraštaju od muzičke ikone. Ona je iza sebe ostavila ogromno nasleđe u muzici, kao i zapažene uloge u filmu i televiziji .

Tokom svoje karijere, Parton je postala jedna od najprepoznatljivijih ličnosti u svijetu zabave.

Počeci emisije „Porter Vagoner Šou“

Iako je najpoznatija po filmskim ulogama u serijama „9 to 5“ i „Steel Magnolias“, Parton se probila na scenu 1967. godine u emisiji „The Porter Wagoner Show“. Tamo je provela sedam godina kao stalni muzički gost.

Često je pjevala duete sa Vagonerom, a njihov profesionalni odnos je bio inspiracija za njen veliki hit „I Will Always Love You“. Pjesma je dva puta dostigla prvo mjesto na američkoj Bilbordovoj listi kantri muzike, 1974. i ponovo 1982. godine.

Sjećanje na „ponižavajuće“ reklame

Parton je bila zahvalna Vagoneru na pruženoj prilici, ali nije odobravala sve što je urađeno u emisiji. Jedan zadatak joj je posebno ostao u lošem sjećanju, koji je smatrala ponižavajućim. U svojoj biografiji iz 1994. godine, „Doli: Moj život i drugi nedovršeni poslovi“, otkrila je da je mrzela da snima reklame za razne proizvode između nastupa.

„Snimanje reklama za Kardui bilo je iskustvo koje me je skoro ubilo od sramote“, rekao je Parton, prema časopisu „American Songwriter“. „Razumijem da je Chattanooga Medicine bio glavni sponzor i da sam plaćen zbog njih.“

Scena Otkriven uzrok smrti Doli Parton

„Ipak, to nije olakšalo situaciju kada, kao mlada žena, morate da stanete pred kamere i pričate o 'menstrualnim grčevima' i 'nadimanju'. Sigurna sam da je svaka promjena boje bila vidljiva na mom licu, čak i na crno-bijeloj televiziji“, dodala je. Takođe je napomenula da neke druge reklame „nisu bile tako loše“.

Zbogom muzičkoj legendi

Vijest o smrti Doli Parton, koja je uslijedila nakon zdravstvenih problema, objavio je njen nećak Brajan Siver na Instagramu. Kasnije zvanično saopštenje glasilo je: „Doli će zauvijek ostati inspiracija, ne samo zbog svoje bezvremenske muzike i ogromnog opusa, već i zbog svoje duhovitosti, topline i ljubaznosti zbog kojih smo je svi smatrali dijelom porodice.“

Kultura Preminula Doli Parton

„Njeno nasljeđe je nasljeđe ljubavi, saosećanja i otpornosti. Tokom svoje karijere duge sedam decenija, inspirisala je generacije umetnika i obožavalaca svojom muzikom i neumornom posvećenošću stvaranju boljeg svijeta“, zaključuje se u saopštenju.

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