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Broj preminulih od ebole porastao na 2.715

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Autor:

ATV redakcija
26.08.2026 12:52

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Здравствени радник стоји у центру за лијечење обољелих од еболе у Бунији, у Конгу, у понедјељак, 20. јула 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Prosper Heri Ngorora

Broj preminulih od ebole u Kongu porastao je na 2.715, saopšteno je iz kongoanskog Državnog instituta za javno zdravlje.

U saopštenju se navodi da je broj potvrđenih slučajeva ebole porastao na 5.656.

"Ukupno 72 nova slučaja, 18 smrtnih ishoda i 30 oporavljenih u posljednja 24 časa, što znači ukupno 5.656 slučajeva zaraze, uključujući 2.715 sa smrtnim ishodom", ističe se u saopštenju, prenosi Srna.

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Tagovi :

Kongo

Ebola virus

ebola

SZO

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