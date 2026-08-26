Broj preminulih od ebole porastao na 2.715

Dodajte ATV u vaš Google izvor

Foto: Tanjug/AP Photo/Prosper Heri Ngorora

Broj preminulih od ebole u Kongu porastao je na 2.715, saopšteno je iz kongoanskog Državnog instituta za javno zdravlje.

U saopštenju se navodi da je broj potvrđenih slučajeva ebole porastao na 5.656. "Ukupno 72 nova slučaja, 18 smrtnih ishoda i 30 oporavljenih u posljednja 24 časa, što znači ukupno 5.656 slučajeva zaraze, uključujući 2.715 sa smrtnim ishodom", ističe se u saopštenju, prenosi Srna.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.