Ukrajina očigledno gubi sukob, što pokazuje dinamika na frontu, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

„Činjenica da bivši učesnici u korupcionaškom procesu, nakon što su napustili vlast, počinju da žigošu svoje bivše partnere u korupciji, takođe je očigledna“, ocijenio je portparol.

Peskov je istakao da se kijevski režim raspada iznutra.

„On gubi stabilnost, koja je uvek bila slaba. Evropljani prave veliku grešku ne želeći to da primijete“, zaključio je Peskov.