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Haos u Nepalu: Više od 380 turista nestalo u poplavama

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Autor:

ATV redakcija
26.08.2026 12:58

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Оштећене куће несигурно стоје уз набујале обале ријеке Тришули, закрчене наносима и отпадом, након бујичних поплава у округу Нувакот у Непалу, у сриједу, 26. августа 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Niranjan Shrestha

Više od 380 turista nestalo je u poplavama u Nepalu, saopšteno je iz nepalskog Odbora za turizam.

U objavi Odbora na "Iksu" navodi se da je 291 strani državljanin među nestalima.

Nadležne službe saopštile su ranije danas da je najmanje osmoro ljudi poginulo u poplavama u Nepalu.

Iz službi su naveli da su poplave uništile brojna sela, te da su oštetile puteve, mostove i lokacije energetskih projekata u područjima blizu Tibeta.

Pozivajući se na nepalske zvaničnike, Rojters je javio da je nivo vode u ugroženim područjima u Nepalu previše visok da bi spasilački helikopteri mogli da slete, prenosi Srna

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