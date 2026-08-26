Haos u Nepalu: Više od 380 turista nestalo u poplavama

Autor:ATV redakcija
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Više od 380 turista nestalo je u poplavama u Nepalu, saopšteno je iz nepalskog Odbora za turizam.
U objavi Odbora na "Iksu" navodi se da je 291 strani državljanin među nestalima.
Nadležne službe saopštile su ranije danas da je najmanje osmoro ljudi poginulo u poplavama u Nepalu.
Iz službi su naveli da su poplave uništile brojna sela, te da su oštetile puteve, mostove i lokacije energetskih projekata u područjima blizu Tibeta.
Pozivajući se na nepalske zvaničnike, Rojters je javio da je nivo vode u ugroženim područjima u Nepalu previše visok da bi spasilački helikopteri mogli da slete, prenosi Srna
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