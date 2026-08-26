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Atina će od Rima kupiti dvije fregate klase "Bergamini"

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Autor:

ATV redakcija
26.08.2026 12:41

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фрегата ратни брод оружје војска танкер
Foto: Pexel/Germannavyphotograph

Grčka će u septembru potpisati ugovor sa Italijom radi nabavke dvoje moderne fregate tipa FREMM, klase "bergamini", saopštilo je grčko Ministarstvo odbrane.

U saopštenju se navodi da će grčki ministar odbrane Nikos Dendijas i italijanski ministar odbrane Gvido Krozeto potpisati ugovor u Rimu 8. septembra ove godine.

Prema navodima Ministarstva, ugovorom će biti određeni pravni, ekonomski i tehnički uslovi kupoprodaje brodova.

Iz Ministarstva dodaju da će prva fregata biti isporučena Grčkoj u prvoj polovini 2028. godine, a druga u prvoj polovini 2029. godine, prenosi Srna.

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Tagovi :

Fregata

Grčka

Italija

Rim

Atina

kupovina

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