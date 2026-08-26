Atina će od Rima kupiti dvije fregate klase "Bergamini"

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Grčka će u septembru potpisati ugovor sa Italijom radi nabavke dvoje moderne fregate tipa FREMM, klase "bergamini", saopštilo je grčko Ministarstvo odbrane.
U saopštenju se navodi da će grčki ministar odbrane Nikos Dendijas i italijanski ministar odbrane Gvido Krozeto potpisati ugovor u Rimu 8. septembra ove godine.
Prema navodima Ministarstva, ugovorom će biti određeni pravni, ekonomski i tehnički uslovi kupoprodaje brodova.
Iz Ministarstva dodaju da će prva fregata biti isporučena Grčkoj u prvoj polovini 2028. godine, a druga u prvoj polovini 2029. godine, prenosi Srna.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu