Atina će od Rima kupiti dvije fregate klase "Bergamini"

Grčka će u septembru potpisati ugovor sa Italijom radi nabavke dvoje moderne fregate tipa FREMM, klase "bergamini", saopštilo je grčko Ministarstvo odbrane.

U saopštenju se navodi da će grčki ministar odbrane Nikos Dendijas i italijanski ministar odbrane Gvido Krozeto potpisati ugovor u Rimu 8. septembra ove godine.

Prema navodima Ministarstva, ugovorom će biti određeni pravni, ekonomski i tehnički uslovi kupoprodaje brodova.

Iz Ministarstva dodaju da će prva fregata biti isporučena Grčkoj u prvoj polovini 2028. godine, a druga u prvoj polovini 2029. godine, prenosi Srna.