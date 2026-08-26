Muškarac (40) pao sa bandere i poginuo

Muškarac star 40 godina stradao je danas u novosadskoj Ulici Olge Petrov, nakon što je pao sa bandere, saznaje Kurir.

Kako se nezvanično saznaje, na licu mjesta bili su tragovi krvi. Ljekarska ekipa Zavoda za urgentnu medicinu intervenisala je po prvom prioritetu, ali je povređeni, uprkos naporima ljekara, preminuo.

Prema informacijama iz Zavoda za urgentnu medicinu Novi Sad, do nesreće je došlo kod broja 27 u Ulici Olge Petrov. Na lice mjesta odmah je upućena lekarska ekipa, koja je sprovela mjere kardio-pulmonalno-cerebralne reanimacije.

- Uprkos naporima ljekarske ekipe, težina povreda je bila takva da je nastupila smrt, nakon sprovedenih mera kardio-pulmonalno-cerebralne reanimacije - rekao je PR ZZUM Novi Sad dr Zoran Krulj.

Za sada nema zvanične potvrde o okolnostima pada, niti o tome da li je nesreći prethodio strujni udar. Nadležni će utvrditi kako je došlo do tragedije.

(Kurir)