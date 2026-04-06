Vlasnik građevinske firme prijavljen tužilaštvu zbog pogibije radnika

Prijedorska policija podnijela je izvještaj tužilaštvu protiv vlasnika građevinske firme A.J. iz Prijedora jer nije poštovao mjere zaštite na radu, čime je ugrozio bezbjednost radnika.

Prijava je podnesena nakon pogibije radnika D.J. iz Prijedora, koji je 17. februara ove godine pao sa skele i zadobio teške povrede usljed koji je preminuo. Tragedija se dogodila na gradilištu u naselju Urije.

U PU Prijedor navode da je prijava podnesena zbog sumnje da je A.J. počinio krivična djela nepreduzimanje mjera zaštite na radu, povreda osnovnih prava radnika i povreda prava iz socijalnog osiguranja.

Hronika Nova tragedija: Radnik poginuo na gradilištu u Prijedoru

”A.J. se na teret stavlja da se kao vlasnik preduzeća iz Prijedora, prilikom izvođenja radova na izgradnji poslovno stambenog objekta, nije pridržavao propisa o mjerama zaštite na radu čime je direktno ugrozio bezbjednost zaposlenih. Zbog neprimjenjivanja propisanih mjera zaštite, u februaru je došlo do teškog povređivanja jednog radnika što je posljedicu imalo smrtni ishod”, saopštila je PU Prijedor.