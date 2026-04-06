Vlasnik građevinske firme prijavljen tužilaštvu zbog pogibije radnika

Ognjen Matavulj
06.04.2026 13:12

Prijedorska policija podnijela je izvještaj tužilaštvu protiv vlasnika građevinske firme A.J. iz Prijedora jer nije poštovao mjere zaštite na radu, čime je ugrozio bezbjednost radnika.

Prijava je podnesena nakon pogibije radnika D.J. iz Prijedora, koji je 17. februara ove godine pao sa skele i zadobio teške povrede usljed koji je preminuo. Tragedija se dogodila na gradilištu u naselju Urije.

U PU Prijedor navode da je prijava podnesena zbog sumnje da je A.J. počinio krivična djela nepreduzimanje mjera zaštite na radu, povreda osnovnih prava radnika i povreda prava iz socijalnog osiguranja.

Hronika

Nova tragedija: Radnik poginuo na gradilištu u Prijedoru

”A.J. se na teret stavlja da se kao vlasnik preduzeća iz Prijedora, prilikom izvođenja radova na izgradnji poslovno stambenog objekta, nije pridržavao propisa o mjerama zaštite na radu čime je direktno ugrozio bezbjednost zaposlenih. Zbog neprimjenjivanja propisanih mjera zaštite, u februaru je došlo do teškog povređivanja jednog radnika što je posljedicu imalo smrtni ishod”, saopštila je PU Prijedor.

Poginuo radnik

zaštita na radu

Prijedor

Krivična prijava

PU Prijedor

Više iz rubrike

Полиција аутомобил

Hronika

Visoka korupcija u javnom sektoru i obrazovanju: Potvrđene optužnice

21 h

0
Policija Republike Srpske Policija RS

Hronika

Autobus udario biciklistu u Banjaluci

23 h

0
Аутомобил полиције Федерације БиХ на непознатој локацији паркиран са упаљеним ротационим свјетлима током ноћи

Hronika

Žena pala sa sedmog sprata, nije joj bilo spasa

1 d

0
Аутомобил полиције Федерације БиХ на непознатој локацији паркиран са упаљеним ротационим свјетлима током ноћи

Hronika

Pucnjava u Sarajevu: Uhapšen osumnjičeni, jedna osoba teško povrijeđena

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

07

38

Najbolji na svijetu: Jokićev moćni tripl-dabl za nestvaran preokret

07

33

Vens stigao u Mađarsku da podrži Orbana

07

25

Horoskop za utorak: Dan odluka za Ovna i iznenađenja za Vodoliju

07

15

Danas slavimo Blagovijesti! Ako uradite ovo imaćete jako lošu godinu

07

12

Večeras ističe ultimatum

