Autobus udario biciklistu u Banjaluci

Autor:Ognjen Matavulj
U banjalučkom naselju Lauš jutros je došlo do saobraćajne nezgode kada je autobus udario u ženu na biciklu.
Nakon nesreće žena je prevezena u Hitnu pomoć, a stepen povreda zasad nije poznat.
Prema nezvaničnim informacijama autobusom je takođe upravljala žena.
U PU Banjaluka navode da se nezgoda dogodila oko sedam časova nedaleko od kružnog toka u Karađorđevoj ulici.
"U nezgodi su učestvovali autobus i bicikl. U toku je uviđaj nakon kojeg će biti poznato više informacija", navode u policiji.
