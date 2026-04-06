Autobus udario biciklistu u Banjaluci

Foto: ATV

U banjalučkom naselju Lauš jutros je došlo do saobraćajne nezgode kada je autobus udario u ženu na biciklu.

Nakon nesreće žena je prevezena u Hitnu pomoć, a stepen povreda zasad nije poznat. Prema nezvaničnim informacijama autobusom je takođe upravljala žena. U PU Banjaluka navode da se nezgoda dogodila oko sedam časova nedaleko od kružnog toka u Karađorđevoj ulici. "U nezgodi su učestvovali autobus i bicikl. U toku je uviđaj nakon kojeg će biti poznato više informacija", navode u policiji.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.