Logo
Large banner

BiH u fokusu međunarodnog poslovnog foruma u kineskom gradu Vuhanu

Autor:

ATV
06.04.2026 08:17

Komentari:

0
Синиша Берјан на форуму у Кини
Foto: Ustupljena fotografija

Treći „Međunarodni forum poslovne saradnje 2026“, u zajedničkoj organizaciji Saveza kineskih preduzetnika za poslovanje u inostranstvu, Biznis zajednice provincije Hubei i platforme Navigatora za poslovanje u inostranstvu, održan je prošle sedmice u kineskom gradu Vuhanu.

Forum je okupio istaknute političke i poslovne lidere, diplomate, predstavnike kineske dijaspore, industrijske stručnjake i uspješne preduzetnike iz Kine i inostranstva, koji su razmatrali nove puteve za internacionalizaciju kompanija i jačanje globalne poslovne saradnje.

Forum je izazvao veliko interesovanje javnosti i poslovne zajednice, a kompletan događaj emitovan je uživo onlajn.

BiH je imala čast da bude zemlja počasni gost ovogodišnjeg foruma. Ambasador BiH u Kini, Siniša Berjan, održao je jednosatnu prezentaciju u kojoj je detaljno predstavio investicioni ambijent zemlje, naglašavajući njene ključne prednosti kao mosta između Istoka i Zapada. Posebno je istakao potencijal saradnje između kineskog i evropskog tržišta, kao i konkretne mogućnosti za unapređenje ekonomske i trgovinske razmjene između Kine i BiH.

Prezentacija BiH izazvala je veliko interesovanje prisutnih, pružajući kineskim privrednicima jasne i relevantne smjernice za ulazak na evropsko tržište upravo kroz BiH kao stratešku destinaciju za investiranje i poslovno širenje.

Tokom foruma, brojni poslovni lideri iz inostranstva obratili su se i putem onlajn platformi, dodatno doprinoseći razmjeni znanja i iskustava na globalnom nivou.

Organizatori su najavili da će u narednom periodu biti realizovan niz edukacija, treninga i seminara s ciljem da se kompanijama omogući bolje razumijevanje poslovnih kultura i praksi različitih zemalja, te smanji rizik poslovanja na stranim tržištima.

Forum je još jednom potvrdio značaj međunarodne saradnje i otvorio nove perspektive za jačanje ekonomskih veza, pri čemu je BiH istaknuta kao važan partner i perspektivna destinacija za buduće investicije.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Komentari (0)
Large banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

07

38

Najbolji na svijetu: Jokićev moćni tripl-dabl za nestvaran preokret

07

33

Vens stigao u Mađarsku da podrži Orbana

07

25

Horoskop za utorak: Dan odluka za Ovna i iznenađenja za Vodoliju

07

15

Danas slavimo Blagovijesti! Ako uradite ovo imaćete jako lošu godinu

07

12

Večeras ističe ultimatum

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner