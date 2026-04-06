BiH u fokusu međunarodnog poslovnog foruma u kineskom gradu Vuhanu

Treći „Međunarodni forum poslovne saradnje 2026“, u zajedničkoj organizaciji Saveza kineskih preduzetnika za poslovanje u inostranstvu, Biznis zajednice provincije Hubei i platforme Navigatora za poslovanje u inostranstvu, održan je prošle sedmice u kineskom gradu Vuhanu.

Forum je okupio istaknute političke i poslovne lidere, diplomate, predstavnike kineske dijaspore, industrijske stručnjake i uspješne preduzetnike iz Kine i inostranstva, koji su razmatrali nove puteve za internacionalizaciju kompanija i jačanje globalne poslovne saradnje.

Forum je izazvao veliko interesovanje javnosti i poslovne zajednice, a kompletan događaj emitovan je uživo onlajn.

BiH je imala čast da bude zemlja počasni gost ovogodišnjeg foruma. Ambasador BiH u Kini, Siniša Berjan, održao je jednosatnu prezentaciju u kojoj je detaljno predstavio investicioni ambijent zemlje, naglašavajući njene ključne prednosti kao mosta između Istoka i Zapada. Posebno je istakao potencijal saradnje između kineskog i evropskog tržišta, kao i konkretne mogućnosti za unapređenje ekonomske i trgovinske razmjene između Kine i BiH.

Prezentacija BiH izazvala je veliko interesovanje prisutnih, pružajući kineskim privrednicima jasne i relevantne smjernice za ulazak na evropsko tržište upravo kroz BiH kao stratešku destinaciju za investiranje i poslovno širenje.

Tokom foruma, brojni poslovni lideri iz inostranstva obratili su se i putem onlajn platformi, dodatno doprinoseći razmjeni znanja i iskustava na globalnom nivou.

Organizatori su najavili da će u narednom periodu biti realizovan niz edukacija, treninga i seminara s ciljem da se kompanijama omogući bolje razumijevanje poslovnih kultura i praksi različitih zemalja, te smanji rizik poslovanja na stranim tržištima.

Forum je još jednom potvrdio značaj međunarodne saradnje i otvorio nove perspektive za jačanje ekonomskih veza, pri čemu je BiH istaknuta kao važan partner i perspektivna destinacija za buduće investicije.