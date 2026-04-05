Logo
Large banner

Cijena nafte mogla bi da premaši 150 dolara po barelu

Izvor:

SRNA

05.04.2026 18:02

Komentari:

0
Особа пуни свој аутомобил горивом док су цијене горива на бензинској пумпи истакнуте иза ње, сриједа, 4. март 2026. године, у Балтимору.
Foto: Tanjug/AP/Stephanie Scarbrough

Cijena nafte na globalnom tržištu mogla bi da premaši 150 dolara po barelu u naredne dvije sedmice, izjavio je specijalni predsjednički izaslanik i generalni direktor Ruskog fonda za direktna ulaganja /RDIF/ Kiril Dmitrijev.

- Možda ćemo vidjeti da cijene nafte dođu do 150 dolara ili više u naredne dvije sedmice - napisao je Dmitrijev na "Iksu".

Ranije je Dmitrijev rekao da će cijena fjučersa nafte biti jednaka cijeni fizičke nafte u naredne jedne do dvije sedmice.

Fjučersi su finansijski derivati koji obavezuju kupca da kupi ili prodavca da proda osnovnu imovinu po unaprijed utvrđenoj cijeni budućeg datuma.

Podijeli:

Tagovi :

Komentari (0)
Large banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

07

54

07

50

07

46

07

35

07

35

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner