Cijena nafte mogla bi da premaši 150 dolara po barelu

Cijena nafte na globalnom tržištu mogla bi da premaši 150 dolara po barelu u naredne dvije sedmice, izjavio je specijalni predsjednički izaslanik i generalni direktor Ruskog fonda za direktna ulaganja /RDIF/ Kiril Dmitrijev.

- Možda ćemo vidjeti da cijene nafte dođu do 150 dolara ili više u naredne dvije sedmice - napisao je Dmitrijev na "Iksu".

Ranije je Dmitrijev rekao da će cijena fjučersa nafte biti jednaka cijeni fizičke nafte u naredne jedne do dvije sedmice.

Fjučersi su finansijski derivati koji obavezuju kupca da kupi ili prodavca da proda osnovnu imovinu po unaprijed utvrđenoj cijeni budućeg datuma.