Jokićev brat urlao na navijače tokom utakmice

05.04.2026 18:01

Страхиња Јокић из свечане ложе љут галами на присутне навијаче који сједе испод њега
Košarkaši Denver Nagetsa slavili su protiv San Antonio Spursa rezultatom 136:134 u izuzetno neizvjesnoj utakmici koja je odlučena u samoj završnici.

Prvo ime susreta bio je Nikola Jokić koji je ponovno odigrao vrhunsku utakmicu. Srpski centar ubacio je 40 poena uz 13 asistencija te tako upisao novi dabl-dabl učinak.

Uprkos njegovoj dominaciji, susret je bio izuzetno napet, a pobjednik nije bio poznat sve do posljednjih sekundi.

Osim onoga na parketu, pažnju je privukao i događaj na tribinama. Jokićev brat Strahinja burno je reagovao na ponašanje navijača Spursa koji su se smijali nakon jednog prekršaja nad srpskim košarkašem.

Vidno iznerviran, ustao je i povišenim tonom im poručio da sjednu, što su oni i učinili bez daljnjeg protivljenja. Nakon toga im je uputio još nekoliko oštrih riječi, čime je dodatno podigao atmosferu u dvorani.

Utakmica je tako, uz sportsku dramu na terenu, dobila i dodatnu tenziju na kraju, ali Nagetsi su na kraju ipak uspjeli upisati vrijednu pobjedu.

(Hercegovina.info)

