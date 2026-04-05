Jokićev brat urlao na navijače tokom utakmice

Košarkaši Denver Nagetsa slavili su protiv San Antonio Spursa rezultatom 136:134 u izuzetno neizvjesnoj utakmici koja je odlučena u samoj završnici.

Prvo ime susreta bio je Nikola Jokić koji je ponovno odigrao vrhunsku utakmicu. Srpski centar ubacio je 40 poena uz 13 asistencija te tako upisao novi dabl-dabl učinak.

Uprkos njegovoj dominaciji, susret je bio izuzetno napet, a pobjednik nije bio poznat sve do posljednjih sekundi.

Osim onoga na parketu, pažnju je privukao i događaj na tribinama. Jokićev brat Strahinja burno je reagovao na ponašanje navijača Spursa koji su se smijali nakon jednog prekršaja nad srpskim košarkašem.

Nikola Jokic’s brother was screaming at this Spurs fan to sit down. 🤣💀



Strahinja was HEATED.



Vidno iznerviran, ustao je i povišenim tonom im poručio da sjednu, što su oni i učinili bez daljnjeg protivljenja. Nakon toga im je uputio još nekoliko oštrih riječi, čime je dodatno podigao atmosferu u dvorani.

Utakmica je tako, uz sportsku dramu na terenu, dobila i dodatnu tenziju na kraju, ali Nagetsi su na kraju ipak uspjeli upisati vrijednu pobjedu.

