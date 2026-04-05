Balkanski Ilinois stao u polufinalu – Andrej Stojaković i družina ostali bez finala

Košarkaši Ilinoisa nisu uspjeli da se plasiraju u finala NCAA, pošto su u polufinalu izgubili od Konektikata 71:62.

Balkanska četa, koju predvodi Andrej Stojaković, trećeplasirani Ilinois završio je ovogodišnje učešće u NCAA turniru porazom od drugog nosioca.

U poraženom timu prednjačio je Kiton Vagler, koji je ubacio 20 poena za Ilinois uz osam skokova, a pratio ga je Tomislav Ivišić sa 16 poena i sedam skokova.

Što se tiče Andreja Stojakovića, on je za 28 minuta ubacio devet poena uz osam skokova, dok Mihailo Petrović nije igrao, piše b92.

Crnogorski košarkaš David Mirković je ubacio šest poena uz pet uhvaćenih lopti, a Zvonimir Ivišić je dodao jedan skok, bez poena.

U pobedničkom timu najbolji je bio Taris Rid sa 17 poena i 11 skokova, dok je Brajlon Malins ubacio 15.

Konektikat se nalazi na korak do sedme titule prvaka.

U drugom polufinalu dileme nije bilo, pošto je Mičigen uspio da pregazi Arizonu rezultatom 91:72.