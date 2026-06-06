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Art radar: Stefan Ilić i Andrea Simić

Izvor:

ATV

06.06.2026 13:19
Арт радар: Стефан Илић и Андреа Симић

U emisiji 'Art radar', ove nedjelje upoznajemo vas sa umjetničkim procesima, ali iz potpuno dva različita ugla.

Naša Milica Marjanović je uz Stefana Ilića napravila slatka mala umjetnička d‌jela, a Andrea Simić, nas je uvela u svijet čarobnog ikonopisanja.

Format 'Art radar' je emisija koja će vam otkriti ljude koji stvaraju umjetnost i koji se svojim izrazom izdvajaju iz mase. Isto tako, donijeće i sedmični pregled lokalnih i svjetskih aktuelnosti iz oblasti kulture, umjetnosti i pop arta.

Emisiju uređuje Ena Mitrovski, a vodi Milica Marjanović.

Art radar', nedjelja u 20 časova.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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ATV

Art radar

Ena Mitrovski

Milica Marjanović

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