Art radar: Stefan Ilić i Andrea Simić

Izvor:
ATV
U emisiji 'Art radar', ove nedjelje upoznajemo vas sa umjetničkim procesima, ali iz potpuno dva različita ugla.
Naša Milica Marjanović je uz Stefana Ilića napravila slatka mala umjetnička djela, a Andrea Simić, nas je uvela u svijet čarobnog ikonopisanja.
Format 'Art radar' je emisija koja će vam otkriti ljude koji stvaraju umjetnost i koji se svojim izrazom izdvajaju iz mase. Isto tako, donijeće i sedmični pregled lokalnih i svjetskih aktuelnosti iz oblasti kulture, umjetnosti i pop arta.
Emisiju uređuje Ena Mitrovski, a vodi Milica Marjanović.
Art radar', nedjelja u 20 časova.
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