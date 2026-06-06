Agrar: Poljoprivredne aktuelnosti iz ratarstva, pčelarstva i domaćih proizvoda

Izvor:
ATV
U novom izdanju 'Agrara' vodimo vas na Dane polja strnih žita i otkrivamo kakvim se prinosima nadaju ratari i poljoprivredni stručnjaci.
Pričamo o medu Udruženja amputiraca Republike Srpske, koji je stigao do Narodne skupštine.
Otkrivamo detalje Sajma 'Most do zavičaja' održanog u Ribniku.
'Agrar' donosi aktuelne priče iz svijeta domaće i regionalne poljoprivrede, teme posvećene domaćim proizvodima, uzgoju voća i povrća, ratarstvu i stočarstvu, kao i mnoštvo zlata vrijednih savjeta, te priče o vrijednim poljoprivrednicima, domaćinima, i plodovima njihovog rada.Očekuju vas i razgovori sa eminentnim stručnjacima iz oblasti poljoprivrede, kao i osvrt na najznačajnije regionalne poljoprivredne sajmove i festivale.
Emisiju uređuje i vodi Zorica Petković.
'Agrar' nedjeljom u 8 časova.
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