Biznis klub: Povezivanje Republike Srpske i Srbije

'Biznis klub' ove subote o povezivanju Srbije i Republike Srpske – pričamo o jednom TAG uređaju za elektronsko plaćanje putarine na auto-putevima u Republici Srpskoj i Srbiji. O ovoj temi, kao i drugim aktuelnostima razgovaramo sa Radovanom Viškovićem, v.d. direktorom 'Autoputeva Republike Srpske'.

Donosimo detalje kapanje Uprave za indirektno oporezivanje 'Stop švercu 2026'. Šta je karijerno ili profesionalno informisanje učenika osmih i devetih razreda osnovnih škola i njihovih roditelja? Svake subote donosimo najvažnije informacije iz svijeta ekonomije, privrede i biznisa – relevantne aktuelnosti, ekonomska kretanja, trendovi na globalnom nivou, istražujemo rast i razvoj ekonomije u Srpskoj. Otkrivamo uspješne preduzetnike i njihova iskustva u poslovanju, afirmišemo one koji su tek na početku razvoja poslovnih ideja. Donosimo informacije sa berze i tržišta zlata, te poseban osvrt na regionalne ekonomske forume, i riječ stručnjaka. Emisiju uređuje i vodi Marijana Iveljić. 'Biznis klub' subotom u 18 časova i 20 minuta.

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