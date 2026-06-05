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Biznis klub: Povezivanje Republike Srpske i Srbije

Izvor:

ATV

05.06.2026 16:48
Бизнис клуб: Повезивање Републике Српске и Србије

'Biznis klub' ove subote o povezivanju Srbije i Republike Srpske – pričamo o jednom TAG uređaju za elektronsko plaćanje putarine na auto-putevima u Republici Srpskoj i Srbiji. O ovoj temi, kao i drugim aktuelnostima razgovaramo sa Radovanom Viškovićem, v.d. direktorom 'Autoputeva Republike Srpske'.

Donosimo detalje kapanje Uprave za indirektno oporezivanje 'Stop švercu 2026'.

Šta je karijerno ili profesionalno informisanje učenika osmih i devetih razreda osnovnih škola i njihovih roditelja?

Svake subote donosimo najvažnije informacije iz svijeta ekonomije, privrede i biznisa – relevantne aktuelnosti, ekonomska kretanja, trendovi na globalnom nivou, istražujemo rast i razvoj ekonomije u Srpskoj. Otkrivamo uspješne preduzetnike i njihova iskustva u poslovanju, afirmišemo one koji su tek na početku razvoja poslovnih ideja. Donosimo informacije sa berze i tržišta zlata, te poseban osvrt na regionalne ekonomske forume, i riječ stručnjaka.

Emisiju uređuje i vodi Marijana Iveljić.

'Biznis klub' subotom u 18 časova i 20 minuta.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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ATV

Biznis klub

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