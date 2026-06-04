Bitno: Upis u srednje škole

Bitno večeras u 21 čas i 9 minuta o upisu u srednje škole.

Za ’Bitno' govore: Krešimir Bodrožić, direktor 'Tikt Manufaktura', Vlado Tomić, direktor Tehničke škole Gradiška, Saša Aćić, direktor Unije poslodavaca Republike Srpske, Tijana Rađević-Drljača, načelnik Od‌jeljenja za srednje stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih u Ministarstvu prosvjete i kulture Republike Srpske i Damjan Škipina, direktor Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.

Format ’Bitno' otključaće priče o ljudima, problemima, ponuditi ideje i rješenja. Ogoliće sirovu realnost i čuda koja traju duže od tri dana.

Emisiju 'Bitno' uređuje i vodi Bojan Sandić.

'Bitno' od utorka do petka u 21 čas i 9 minuta.