Sjednica Vlade na Palama: Usvojen niz odluka o javnim investicijama

Vlada Republike Srpske je na današnjoj sjednici na Palama usvojila više odluka koje se odnose na javne investicije u Republici Srpskoj, kako za gradove i opštine, tako i za javne ustanove i preduzeća od značaja za razvoj Srpske, istakao je predsjednik Vlade Republike Srpske.

Takođe, Vlada je razmatrala Nacrt dopuna Zakona o socijalnoj zaštiti, kojim bi se unaprijedila prava lica sa invaliditetom, osoba sa smetnjama u razvoju i njihovih porodica. Za rješavanje problema ove kategorije stanovništva predviđeno je dodatnih 41 milion maraka.

Ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šeranić precizirao je da se dopune odnose na uvođenje novih prava za lica sa invaliditetom starija od 30 godina, kao i za njihove roditelje i njegovatelje, koji bi primali naknadu u iznosu od 651 KM.

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