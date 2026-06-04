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Sjednica Vlade na Palama: Usvojen niz odluka o javnim investicijama

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ATV
04.06.2026 15:25

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Сједница Владе Републике Српске на Палама.
Foto: Srna

Vlada Republike Srpske je na današnjoj sjednici na Palama usvojila više odluka koje se odnose na javne investicije u Republici Srpskoj, kako za gradove i opštine, tako i za javne ustanove i preduzeća od značaja za razvoj Srpske, istakao je predsjednik Vlade Republike Srpske.

Takođe, Vlada je razmatrala Nacrt dopuna Zakona o socijalnoj zaštiti, kojim bi se unaprijedila prava lica sa invaliditetom, osoba sa smetnjama u razvoju i njihovih porodica. Za rješavanje problema ove kategorije stanovništva predviđeno je dodatnih 41 milion maraka.

Ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šeranić precizirao je da se dopune odnose na uvođenje novih prava za lica sa invaliditetom starija od 30 godina, kao i za njihove roditelje i njegovatelje, koji bi primali naknadu u iznosu od 651 KM.

Usvojene tačke dnevnog reda:

  1. Usvojen je Zapisnik sa 12. redovne sjednice Vlade Republike Srpske, održane 28. 5. 2026. godine, i Zapisnik sa 2. posebne sjednice Vlade Republike Srpske, održane 1. 6. 2026. godine.
  2. Razmotren je Prijedlog zakona o dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti.
  3. Razmotren je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenim komorama.
  4. Razmotren je Prijedlog uredbe o izmjeni i dopunama Uredbe o visini naknade za postavljanje i održavanje objekata, opreme i instalacija koje se nalaze u trupu puta, putnom pojasu i zaštitnom pojasu puta.
  5. Razmatrana je Informacija o projektu „Digitalna plaćanja za održivi razvoj Zapadnog Balkana – Bolji način 2.0“, sa prijedlogom zaključka.
  6. Razmatrana je Informacija o prioritetnom kapitalnom projektu „Podrška kapitalnim projektima u gradu Istočno Sarajevo“, sa prijedlogom zaključka.
  7. Razmatrana je Informacija o prioritetnom kapitalnom projektu „Realizacija kapitalnih projekata na području opštine Pale“, sa prijedlogom zaključka.
  8. Razmatrana je Informacija o prioritetnom kapitalnom projektu „Realizacija kapitalnih projekata na području opštine Trnovo“, sa prijedlogom zaključka.
  9. Razmatrana je Informacija o prioritetnom kapitalnom projektu „Nastavak izgradnje Pravoslavnog duhovnog centra 'Dom kralja Dragutina' u Tesliću“, sa prijedlogom zaključka.
  10. Razmatrana je Informacija o prioritetnom kapitalnom projektu „Podrška u finansiranju infrastrukturnih i kapitalnih projekata na području grada Dervente“, sa prijedlogom zaključka.
  11. Razmatrana je Informacija o prioritetnom kapitalnom projektu „Podrška kapitalnim projektima u opštini Kotor Varoš“, sa prijedlogom zaključka.
  12. Razmatrana je Informacija o prioritetnom kapitalnom projektu „Realizacija kapitalnih projekata na području opštine Srbac“, sa prijedlogom zaključka.
  13. Razmatrana je Informacija o prioritetnom kapitalnom projektu „Podrška kapitalnim projektima u opštini Donji Žabar“, sa prijedlogom zaključka.
  14. Razmatrana je Informacija o prioritetnom kapitalnom projektu „Rekonstrukcija puta u opštini Petrovac“, sa prijedlogom zaključka.
  15. Razmatrana je Informacija o prioritetnom kapitalnom projektu „Podrška kapitalnim projektima u opštini Ugljevik“, sa prijedlogom zaključka.
  16. Razmatrana je Informacija o prioritetnom kapitalnom projektu „Izgradnja pješačko-biciklističke staze u gradu Bijeljini – prva faza“, sa prijedlogom zaključka.
  17. Razmatrana je Informacija o prioritetnom kapitalnom projektu „Podrška kapitalnim projektima u opštini Srebrenica“, sa prijedlogom zaključka.
  18. Razmatrana je Informacija o prioritetnom kapitalnom projektu Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske „Program izrade sistema veza zaštite i spasavanja“, sa prijedlogom zaključka.
  19. Razmatrana je Informacija o prioritetnom kapitalnom projektu „Nabavka objekta za potrebe uspostavljanja Republičkog centra za obuku i intervencije na području Područnog odjeljenja Sokolac, Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske“, sa prijedlogom zaključka.
  20. Razmatrana je Informacija o prioritetnom kapitalnom projektu „Nabavka i opremanje objekta za smještaj i sjedište organizacione jedinice Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske – Tim za zaštitu i spasavanje na vodi u opštini Bratunac“, sa prijedlogom zaključka.
  21. Razmatrana je Informacija o obezbjeđenju finansijskih sredstava za opremanje operacione sale na Klinici za kardiohirurgiju JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske, sa prijedlogom zaključka.
  22. Razmatrana je Informacija o odustajanju od komponente projekta uspostavljanja socijalne karte u okviru Projekta penzijske, socijalne i poreske administracije BiH (PSTAP) Svjetske banke, sa prijedlogom zaključka.
  23. Razmatrana je Informacija o inicijativi vozača sanitetskog prevoza pacijenata javnih zdravstvenih ustanova, sa prijedlogom zaključka.
  24. Razmatrana je Informacija o inicijativi JZU Zavod za stomatologiju Republike Srpske za obezbjeđenje poslovnog prostora, sa prijedlogom zaključka.
  25. Razmatrana je Informacija o potrebi za obezbjeđenjem dodatnih sredstava za Projekat izgradnje objekta za smještaj Rektorata i Muzičke akademije Univerziteta u Istočnom Sarajevu, sa prijedlogom zaključka.
  26. Razmatrana je Informacija o projektu izgradnje Centra za visoko obrazovanje Prijedor, sa prijedlogom zaključka.
  27. Razmatrana je Informacija o uspostavljanju zdravstvene ustanove u okviru Ministarstva unutrašnjih poslova, sa prijedlogom zaključka.
  28. Razmatrana je Informacija o potrebi obezbjeđenja dodatnih sredstava predstavništvima Republike Srpske u Republici Francuskoj, Republici Grčkoj i Sjedinjenim Američkim Državama, sa prijedlogom zaključka.
  29. Razmatrana je Informacija o prijedlogu za sufinansiranje projekata iz sredstava Fonda za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske, sa prijedlogom zaključka i prijedlogom odluke.
  30. Razmotren je Program pedoloških analiza zemljišta u Republici Srpskoj u 2026. godini, sa prijedlogom zaključka.
  31. Razmotren je Prijedlog odluke o osamdeset petoj emisiji obveznica Republike Srpske javnom ponudom.
  32. Razmotren je Prijedlog odluke o utvrđivanju uslova za sprovođenje pregovaračkog postupka za dodjelu koncesije za eksploataciju šljunka i pijeska na ležištu „Gajevi“, opština Šamac.
  33. Razmotren je Prijedlog odluke o zamjeni zemljišta u svojini Republike Srpske sa zemljištem u svojini Save Tomaševića.
  34. Razmotren je Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Statut Javne zdravstvene ustanove Bolnica „Srbija“ Istočno Sarajevo.
  35. Razmotren je Prijedlog odluke o prenosu prava svojine nad osnovnim sredstvom sa Ministarstva pravde na Savez žena oboljelih od raka dojke „Iskra“ iz Banjaluke.
  36. Razmotren je Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za prodaju vozila Osnovnom sudu u Mrkonjić Gradu.
  37. Razmotren je Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Plan utroška sredstava granta budžetskom korisniku Vlada Republike Srpske, za period 1. 1. – 30. 6. 2026. godine, u ukupnom iznosu od 350.000 KM.
  38. Razmotren je Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Plan utroška sredstava Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite za period 1. 1. – 30. 6. 2026. godine, u iznosu od 500.000 KM.
  39. Razmotren je Prijedlog posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u javnim službama Republike Srpske, sa prijedlogom rješenja o davanju ovlašćenja za potpisivanje Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u javnim službama Republike Srpske.
  40. Razmotren je Prijedlog rješenja kojim se Republici Srpskoj, kao korisniku eksproprijacije, u svrhu izgradnje magistralnog gasovoda na području opština Šekovići, Vlasenica, Milići i kraka Vlasenica – Han Pijesak, sa pripadajućom infrastrukturom i postavljanjem gasne stanice, dozvoljava stupanje u posjed nepotpuno eksproprisanih nepokretnosti nakon konačnosti rješenja o nepotpunoj eksproprijaciji.
  41. Razmotren je Prijedlog rješenja kojim se Republici Srpskoj, kao korisniku eksproprijacije, u svrhu izgradnje auto-puta Banja Luka – Prijedor, dozvoljava stupanje u posjed eksproprisanih nekretnina nakon konačnosti rješenja o potpunoj eksproprijaciji (rješenja br. 21.04/473-249/23 i 21.04/473-304/26).
  42. Razmotren je Prijedlog rješenja o dopuni rješenja kojima se Republici Srpskoj, kao korisniku eksproprijacije, dozvoljava stupanje u posjed eksproprisanih nekretnina u svrhu izgradnje auto-puta Banja Luka – Prijedor (brojevi: 04/1-012-2-1027/23 od 16. 3. 2023, 04/1-012-2-667/23 od 23. 2. 2023, 04/1-012-2-821/23 od 2. 3. 2023. i 04/1-012-2-87/23 od 13. 1. 2023. godine).
  43. Razmotren je Prijedlog rješenja o rješavanju sukoba mjesne nadležnosti između JU Centar za socijalni rad Doboj i JU Centar za socijalni rad Modriča.
  44. Razmotren je Prijedlog rješenja o imenovanju Organizacionog odbora manifestacije „61. Kočićev zbor“.
  45. Razmotren je Prijedlog rješenja o davanju saglasnosti Republičkom sekretarijatu za raseljena lica i migracije za utrošak novčanih sredstava u iznosu od 69.000 KM.
  46. Razmotren je Prijedlog rješenja o proširenju operativnog budžeta u okviru zakonskog Budžeta Republike Srpske za period 1. 1. – 30. 6. 2026. godine, u iznosu od 4.605.760,84 KM.
  47. Razmotren je Prijedlog rješenja o odobrenju realokacije sredstava Budžetske rezerve u iznosu od 350.000 KM.
  48. Razmotren je Prijedlog rješenja o odobrenju realokacije sredstava u okviru Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju za period 1. 1. – 30. 4. 2026. godine u iznosu od 18.000 KM.
  49. Razmotren je Prijedlog rješenja o odobrenju realokacije sredstava u okviru Centra za jednakost i ravnopravnost polova Republike Srpske za period 1. 1. – 31. 5. 2026. godine u iznosu od 5.700 KM.
  50. Razmotren je Prijedlog rješenja o odobrenju realokacije sredstava Službi za zajedničke poslove Vlade Republike Srpske za period 1. 1. – 30. 4. 2026. godine u iznosu od 10.000 KM.
  51. Razmotren je Prijedlog mišljenja na Inicijativu br. U-55/26 za pokretanje postupka ocjene ustavnosti člana 5. stav 3. Zakona o platama zaposlenih u javnim ustanovama u oblasti zdravstva Republike Srpske.
  52. Razmotren je Prijedlog odgovora na poslanička pitanja.

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Pale

Alen Šeranić

Savo Minić

sjednica

Republika Srpska

Investicije

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