Sjednica Vlade na Palama: Usvojen niz odluka o javnim investicijama

Vlada Republike Srpske je na današnjoj sjednici na Palama usvojila više odluka koje se odnose na javne investicije u Republici Srpskoj, kako za gradove i opštine, tako i za javne ustanove i preduzeća od značaja za razvoj Srpske, istakao je predsjednik Vlade Republike Srpske.
Takođe, Vlada je razmatrala Nacrt dopuna Zakona o socijalnoj zaštiti, kojim bi se unaprijedila prava lica sa invaliditetom, osoba sa smetnjama u razvoju i njihovih porodica. Za rješavanje problema ove kategorije stanovništva predviđeno je dodatnih 41 milion maraka.
Ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šeranić precizirao je da se dopune odnose na uvođenje novih prava za lica sa invaliditetom starija od 30 godina, kao i za njihove roditelje i njegovatelje, koji bi primali naknadu u iznosu od 651 KM.
Usvojene tačke dnevnog reda:
- Usvojen je Zapisnik sa 12. redovne sjednice Vlade Republike Srpske, održane 28. 5. 2026. godine, i Zapisnik sa 2. posebne sjednice Vlade Republike Srpske, održane 1. 6. 2026. godine.
- Razmotren je Prijedlog zakona o dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti.
- Razmotren je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenim komorama.
- Razmotren je Prijedlog uredbe o izmjeni i dopunama Uredbe o visini naknade za postavljanje i održavanje objekata, opreme i instalacija koje se nalaze u trupu puta, putnom pojasu i zaštitnom pojasu puta.
- Razmatrana je Informacija o projektu „Digitalna plaćanja za održivi razvoj Zapadnog Balkana – Bolji način 2.0“, sa prijedlogom zaključka.
- Razmatrana je Informacija o prioritetnom kapitalnom projektu „Podrška kapitalnim projektima u gradu Istočno Sarajevo“, sa prijedlogom zaključka.
- Razmatrana je Informacija o prioritetnom kapitalnom projektu „Realizacija kapitalnih projekata na području opštine Pale“, sa prijedlogom zaključka.
- Razmatrana je Informacija o prioritetnom kapitalnom projektu „Realizacija kapitalnih projekata na području opštine Trnovo“, sa prijedlogom zaključka.
- Razmatrana je Informacija o prioritetnom kapitalnom projektu „Nastavak izgradnje Pravoslavnog duhovnog centra 'Dom kralja Dragutina' u Tesliću“, sa prijedlogom zaključka.
- Razmatrana je Informacija o prioritetnom kapitalnom projektu „Podrška u finansiranju infrastrukturnih i kapitalnih projekata na području grada Dervente“, sa prijedlogom zaključka.
- Razmatrana je Informacija o prioritetnom kapitalnom projektu „Podrška kapitalnim projektima u opštini Kotor Varoš“, sa prijedlogom zaključka.
- Razmatrana je Informacija o prioritetnom kapitalnom projektu „Realizacija kapitalnih projekata na području opštine Srbac“, sa prijedlogom zaključka.
- Razmatrana je Informacija o prioritetnom kapitalnom projektu „Podrška kapitalnim projektima u opštini Donji Žabar“, sa prijedlogom zaključka.
- Razmatrana je Informacija o prioritetnom kapitalnom projektu „Rekonstrukcija puta u opštini Petrovac“, sa prijedlogom zaključka.
- Razmatrana je Informacija o prioritetnom kapitalnom projektu „Podrška kapitalnim projektima u opštini Ugljevik“, sa prijedlogom zaključka.
- Razmatrana je Informacija o prioritetnom kapitalnom projektu „Izgradnja pješačko-biciklističke staze u gradu Bijeljini – prva faza“, sa prijedlogom zaključka.
- Razmatrana je Informacija o prioritetnom kapitalnom projektu „Podrška kapitalnim projektima u opštini Srebrenica“, sa prijedlogom zaključka.
- Razmatrana je Informacija o prioritetnom kapitalnom projektu Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske „Program izrade sistema veza zaštite i spasavanja“, sa prijedlogom zaključka.
- Razmatrana je Informacija o prioritetnom kapitalnom projektu „Nabavka objekta za potrebe uspostavljanja Republičkog centra za obuku i intervencije na području Područnog odjeljenja Sokolac, Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske“, sa prijedlogom zaključka.
- Razmatrana je Informacija o prioritetnom kapitalnom projektu „Nabavka i opremanje objekta za smještaj i sjedište organizacione jedinice Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske – Tim za zaštitu i spasavanje na vodi u opštini Bratunac“, sa prijedlogom zaključka.
- Razmatrana je Informacija o obezbjeđenju finansijskih sredstava za opremanje operacione sale na Klinici za kardiohirurgiju JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske, sa prijedlogom zaključka.
- Razmatrana je Informacija o odustajanju od komponente projekta uspostavljanja socijalne karte u okviru Projekta penzijske, socijalne i poreske administracije BiH (PSTAP) Svjetske banke, sa prijedlogom zaključka.
- Razmatrana je Informacija o inicijativi vozača sanitetskog prevoza pacijenata javnih zdravstvenih ustanova, sa prijedlogom zaključka.
- Razmatrana je Informacija o inicijativi JZU Zavod za stomatologiju Republike Srpske za obezbjeđenje poslovnog prostora, sa prijedlogom zaključka.
- Razmatrana je Informacija o potrebi za obezbjeđenjem dodatnih sredstava za Projekat izgradnje objekta za smještaj Rektorata i Muzičke akademije Univerziteta u Istočnom Sarajevu, sa prijedlogom zaključka.
- Razmatrana je Informacija o projektu izgradnje Centra za visoko obrazovanje Prijedor, sa prijedlogom zaključka.
- Razmatrana je Informacija o uspostavljanju zdravstvene ustanove u okviru Ministarstva unutrašnjih poslova, sa prijedlogom zaključka.
- Razmatrana je Informacija o potrebi obezbjeđenja dodatnih sredstava predstavništvima Republike Srpske u Republici Francuskoj, Republici Grčkoj i Sjedinjenim Američkim Državama, sa prijedlogom zaključka.
- Razmatrana je Informacija o prijedlogu za sufinansiranje projekata iz sredstava Fonda za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske, sa prijedlogom zaključka i prijedlogom odluke.
- Razmotren je Program pedoloških analiza zemljišta u Republici Srpskoj u 2026. godini, sa prijedlogom zaključka.
- Razmotren je Prijedlog odluke o osamdeset petoj emisiji obveznica Republike Srpske javnom ponudom.
- Razmotren je Prijedlog odluke o utvrđivanju uslova za sprovođenje pregovaračkog postupka za dodjelu koncesije za eksploataciju šljunka i pijeska na ležištu „Gajevi“, opština Šamac.
- Razmotren je Prijedlog odluke o zamjeni zemljišta u svojini Republike Srpske sa zemljištem u svojini Save Tomaševića.
- Razmotren je Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Statut Javne zdravstvene ustanove Bolnica „Srbija“ Istočno Sarajevo.
- Razmotren je Prijedlog odluke o prenosu prava svojine nad osnovnim sredstvom sa Ministarstva pravde na Savez žena oboljelih od raka dojke „Iskra“ iz Banjaluke.
- Razmotren je Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za prodaju vozila Osnovnom sudu u Mrkonjić Gradu.
- Razmotren je Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Plan utroška sredstava granta budžetskom korisniku Vlada Republike Srpske, za period 1. 1. – 30. 6. 2026. godine, u ukupnom iznosu od 350.000 KM.
- Razmotren je Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Plan utroška sredstava Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite za period 1. 1. – 30. 6. 2026. godine, u iznosu od 500.000 KM.
- Razmotren je Prijedlog posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u javnim službama Republike Srpske, sa prijedlogom rješenja o davanju ovlašćenja za potpisivanje Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u javnim službama Republike Srpske.
- Razmotren je Prijedlog rješenja kojim se Republici Srpskoj, kao korisniku eksproprijacije, u svrhu izgradnje magistralnog gasovoda na području opština Šekovići, Vlasenica, Milići i kraka Vlasenica – Han Pijesak, sa pripadajućom infrastrukturom i postavljanjem gasne stanice, dozvoljava stupanje u posjed nepotpuno eksproprisanih nepokretnosti nakon konačnosti rješenja o nepotpunoj eksproprijaciji.
- Razmotren je Prijedlog rješenja kojim se Republici Srpskoj, kao korisniku eksproprijacije, u svrhu izgradnje auto-puta Banja Luka – Prijedor, dozvoljava stupanje u posjed eksproprisanih nekretnina nakon konačnosti rješenja o potpunoj eksproprijaciji (rješenja br. 21.04/473-249/23 i 21.04/473-304/26).
- Razmotren je Prijedlog rješenja o dopuni rješenja kojima se Republici Srpskoj, kao korisniku eksproprijacije, dozvoljava stupanje u posjed eksproprisanih nekretnina u svrhu izgradnje auto-puta Banja Luka – Prijedor (brojevi: 04/1-012-2-1027/23 od 16. 3. 2023, 04/1-012-2-667/23 od 23. 2. 2023, 04/1-012-2-821/23 od 2. 3. 2023. i 04/1-012-2-87/23 od 13. 1. 2023. godine).
- Razmotren je Prijedlog rješenja o rješavanju sukoba mjesne nadležnosti između JU Centar za socijalni rad Doboj i JU Centar za socijalni rad Modriča.
- Razmotren je Prijedlog rješenja o imenovanju Organizacionog odbora manifestacije „61. Kočićev zbor“.
- Razmotren je Prijedlog rješenja o davanju saglasnosti Republičkom sekretarijatu za raseljena lica i migracije za utrošak novčanih sredstava u iznosu od 69.000 KM.
- Razmotren je Prijedlog rješenja o proširenju operativnog budžeta u okviru zakonskog Budžeta Republike Srpske za period 1. 1. – 30. 6. 2026. godine, u iznosu od 4.605.760,84 KM.
- Razmotren je Prijedlog rješenja o odobrenju realokacije sredstava Budžetske rezerve u iznosu od 350.000 KM.
- Razmotren je Prijedlog rješenja o odobrenju realokacije sredstava u okviru Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju za period 1. 1. – 30. 4. 2026. godine u iznosu od 18.000 KM.
- Razmotren je Prijedlog rješenja o odobrenju realokacije sredstava u okviru Centra za jednakost i ravnopravnost polova Republike Srpske za period 1. 1. – 31. 5. 2026. godine u iznosu od 5.700 KM.
- Razmotren je Prijedlog rješenja o odobrenju realokacije sredstava Službi za zajedničke poslove Vlade Republike Srpske za period 1. 1. – 30. 4. 2026. godine u iznosu od 10.000 KM.
- Razmotren je Prijedlog mišljenja na Inicijativu br. U-55/26 za pokretanje postupka ocjene ustavnosti člana 5. stav 3. Zakona o platama zaposlenih u javnim ustanovama u oblasti zdravstva Republike Srpske.
- Razmotren je Prijedlog odgovora na poslanička pitanja.
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