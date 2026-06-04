Još jedan udes u Banjaluci, saobraćaj na tranzitu usporen

Autor:Stevan Lulić
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U poslijepodnevnim satima dogodila se još jedna saobraćajna nezgoda, ovaj put na tranzitu.
Do nezgode je došlo u traci iz pravca Laktaša u blizini firme Ciak.
Saobraćaj na ovom dijelu tranzita je usporen, pa se vozači mole za strpljenje i da koriste alternativne pravce.
Za sada nema informacija da li je neko u ovom udesu povrijeđen, niti kako je tačno do njega došlo.
Podsjećamo, u samom centru Banjaluke, kod Narodnog pozorišta, više osoba povrijeđeno je kada su se sudarili automobil i motocikl, potvrđeno je za ATV.
"U nezgodi su učestvovali putničko vozilo i motocikl. Nema obustave saobraćaja. Više lica zadobilo je tjelesne povrede i slijedi vršenje uviđaja", rečeno nam je u banjalučkoj policiji.
Detaljnije o ovoj nesreći pročitajte na linku u nastavku.
Hronika
Teška nesreća u centru Banjaluke, više povrijeđenih
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