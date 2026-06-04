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Još jedan udes u Banjaluci, saobraćaj na tranzitu usporen

Autor:

Stevan Lulić
04.06.2026 15:21

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Удес на транзиту у Бањалуци
Foto: Viber

U poslijepodnevnim satima dogodila se još jedna saobraćajna nezgoda, ovaj put na tranzitu.

Do nezgode je došlo u traci iz pravca Laktaša u blizini firme Ciak.

Saobraćaj na ovom dijelu tranzita je usporen, pa se vozači mole za strpljenje i da koriste alternativne pravce.

Za sada nema informacija da li je neko u ovom udesu povrijeđen, niti kako je tačno do njega došlo.

Više povrijeđenih u centru Banjaluke

Podsjećamo, u samom centru Banjaluke, kod Narodnog pozorišta, više osoba povrijeđeno je kada su se sudarili automobil i motocikl, potvrđeno je za ATV.

"U nezgodi su učestvovali putničko vozilo i motocikl. Nema obustave saobraćaja. Više lica zadobilo je tjelesne povrede i slijedi vršenje uviđaja", rečeno nam je u banjalučkoj policiji.

Detaljnije o ovoj nesreći pročitajte na linku u nastavku.

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Tagovi :

Saobraćajna nesreća

nesreća

udes

Banjaluka

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