Logo
Large banner

Vozaču iz Gradiške oduzet ”pežo”: Pijan učestvovao u nezgodi, za kazne duguje 3.140 KM

Autor:

ATV
04.06.2026 13:03

Komentari:

0
писање казне, Полиција Републике Српске
Foto: ATV

Gradiška policija privremeno je oduzela automobil ”pežo” od R.L. iz Gradiške, jer je neregistrovanim vozilom učestvovao u saobraćajnoj nezgodi vozeći pod dejstvom alkohola od 2,31 g/kg.

”Tokom vršenja uviđaja saobraćajne nezgode utvrđeno je da navedeno lice upravlja vozilom pod dejstvom alkohola u organizmu od 2,31 g/kg, kao i da je vozilo neregistrovano. Takođe, utvrđeno je da se na vozilu nalaze nepripadajuće registarske oznake i da isti upravlja vozilom prije sticanja prava na upravljanje”, saopštila je PU Gradiška.

Dodaju da je vozač uhapšen, a daljim provjerama je utvrđeno da je višestruki povratnik u vršenju teških prekršaja i da u Registru novčani kazni ima dug u iznosu od 3.140 KM.

”Zbog bojazni da će nastaviti sa činjenjem prekršaja od R.L. je privremeno oduzet automobil i protiv njega će biti podnesen Zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka nadležnom sudu zbog počinjenih prekršaja”, navode u policiji.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

oduzeto vozilo

pijani vozač

Kazna

Gradiška

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Опљачкана још једна кладионица: Маскирани разбојник однио око 2.000 КМ

Hronika

Opljačkana još jedna kladionica: Maskirani razbojnik odnio oko 2.000 KM

1 h

0
Потрага за дјечаком у Дрини

Hronika

Lazović: Pronađeno tijelo mlađe osobe pronađene u Badovincima ide na obdukciju

2 h

0
Тешка несрећа у Бањалуци: Мушкарац пао док је покушавао да поправи кров куће

Hronika

Teška nesreća u Banjaluci: Muškarac pao dok je pokušavao da popravi krov kuće

2 h

0
trudnica trudnoća majka porodilja

Hronika

Pretučena trudnica: Muškarac ženu šutnuo u stomak, hitno prebačena na kliniku

4 h

0

  • Najnovije

13

19

Košarac: Potvrđen saveznički odnos Srpske i Rusije

13

12

Zašto je Vrhovni sud smanjio kaznu Mandiću za ubistvo Bogdanovića

13

03

Vozaču iz Gradiške oduzet ”pežo”: Pijan učestvovao u nezgodi, za kazne duguje 3.140 KM

12

53

Nadzorna kamera sa aerodroma u Kuvajtu zabilježila udar drona: Razoren cijeli terminal

12

51

Srušio se mali avion u Hrvatskoj: Ima poginulih?

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner