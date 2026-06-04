Vozaču iz Gradiške oduzet ”pežo”: Pijan učestvovao u nezgodi, za kazne duguje 3.140 KM

Gradiška policija privremeno je oduzela automobil ”pežo” od R.L. iz Gradiške, jer je neregistrovanim vozilom učestvovao u saobraćajnoj nezgodi vozeći pod dejstvom alkohola od 2,31 g/kg.

”Tokom vršenja uviđaja saobraćajne nezgode utvrđeno je da navedeno lice upravlja vozilom pod dejstvom alkohola u organizmu od 2,31 g/kg, kao i da je vozilo neregistrovano. Takođe, utvrđeno je da se na vozilu nalaze nepripadajuće registarske oznake i da isti upravlja vozilom prije sticanja prava na upravljanje”, saopštila je PU Gradiška.

Dodaju da je vozač uhapšen, a daljim provjerama je utvrđeno da je višestruki povratnik u vršenju teških prekršaja i da u Registru novčani kazni ima dug u iznosu od 3.140 KM.

”Zbog bojazni da će nastaviti sa činjenjem prekršaja od R.L. je privremeno oduzet automobil i protiv njega će biti podnesen Zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka nadležnom sudu zbog počinjenih prekršaja”, navode u policiji.