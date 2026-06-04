Opljačkana još jedna kladionica: Maskirani razbojnik odnio oko 2.000 KM

Autor:ATV
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Maskirani razbojnik je uz prijetnju pištoljem ukrao oko 2.000 KM iz kladionice u Istočnoj Ilidži.
Razbojništvo je počinjeno juče oko 18.30 časova, kada je nepoznato maskirano lice uz prijetnju upotrebe vatrenog oružja ukralo novac od radnice sportske kladionice i pobjeglo.
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Banjalučki razbojnik sproveden u KPZ
Iz Policijske uprave Istočno Sarajevo saopšteno je da pripadnici Policijske stranice Istočna Ilidža preduzimaju mjere i radnje na rasvjetljavanju i pronalasku izvršioca krivičnog djela razbojništvo.
O svemu je obaviješten tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Istočnom Sarajevu.
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