Opljačkana još jedna kladionica: Maskirani razbojnik odnio oko 2.000 KM

Maskirani razbojnik je uz prijetnju pištoljem ukrao oko 2.000 KM iz kladionice u Istočnoj Ilidži.

Razbojništvo je počinjeno juče oko 18.30 časova, kada je nepoznato maskirano lice uz prijetnju upotrebe vatrenog oružja ukralo novac od radnice sportske kladionice i pobjeglo.

Hronika Banjalučki razbojnik sproveden u KPZ

Iz Policijske uprave Istočno Sarajevo saopšteno je da pripadnici Policijske stranice Istočna Ilidža preduzimaju mjere i radnje na rasvjetljavanju i pronalasku izvršioca krivičnog djela razbojništvo.

O svemu je obaviješten tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Istočnom Sarajevu.