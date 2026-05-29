Opljačkana kuća Siniše Mihajlovića

Lopovi su upali u dom u kojem živi njegova majka Viktorija i odnijeli novac, ali i brojne predmete iz Sinišine karijere koji imaju neprocenjivu sentimentalnu vrijednost.

Pljačka se, kako prenosi Telegraf.rs odigrala u noći između ponedjeljka i utorka, oko dva sata ujutru. Dvojica maskiranih provalnika ušla su u kuću dok je gospođa Viktorija spavala. Prema prvim informacijama, oni su je omamili kako bi nesmetano pretražili kuću i ukrali vrijedne stvari.

Cijeli događaj zabilježile su sigurnosne kamere, a slučaj je odmah prijavljen policiji u Novom Sadu, koja intenzivno radi na rasvetljavanju ovog krivičnog djela.

U opljačkanoj kući, Sinišin brat Dražen godinama je sakupljao i čuvao uspomene iz njegove bogate karijere, uključujući trofeje, dresove, fotografije i kopačke. Dražen Mihajlović je za "Telegraf" potvrdio informaciju o pljački, ali zbog istrage koja je u toku nije mogao da iznosi više detalja. Izrazio je nadu da će policija brzo pronaći počinioce, naglasivši da ukradeni predmeti za porodicu imaju nemjerljivu vrijednost.

Porodica Mihajlović je duboko potresena ovim događajem i nada se brzom rješenju slučaja i povratku ukradenih uspomena. Ovaj čin predstavlja veliku sramotu, imajući u vidu sve što je Siniša Mihajlović uradio za srpski sport i narod, od igranja za reprezentaciju do humanitarnog rada. Tokom života bio je jedan od najvećih dobrotvora u Sremskoj Kamenici, pomažući lokalnu bolnicu i dečije selo "Dr Milorad Pavlović".

Siniša Mihajlović je preminuo 16. decembra 2022. godine nakon duge i hrabre borbe sa leukemijom. Rođen je 20. februara 1969. u Vukovaru, a tokom igračke karijere nastupao je za Borovo, Vojvodinu, Crvenu zvezdu, Romu, Sampdoriju, Lacio i Inter. Za reprezentaciju je odigrao 63 utakmice i postigao 10 golova. Kao trener vodio je brojne klubove, uključujući Inter, Kataniju, Fiorentinu, Sampdoriju, Milan, Torino, Sporting iz Lisabona i Bolonju, a bio je i selektor reprezentacije Srbije. Sa Crvenom zvezdom je 1991. godine osvojio titulu prvaka Evrope.