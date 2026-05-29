Logo
Large banner

Poljaci se pobunili: Razmatraju da oduzmu Zelenskom Orden bijelog orla

Autor:

ATV
29.05.2026 12:01

Komentari:

0
Пољаци се побунили: Разматрају да одузму Зеленском Орден бијелог орла
Foto: Tanjug/AP/Alex Brandon

Pitanje oduzimanja Vladimiru Zelenskom poljskog Ordena bijelog orla biće razmotreno 8. juna, izjavio je predsjednik Poljske Karol Navrocki.

On je naveo da je ozbiljno shvatio poziv poljskog naroda i da će predložiti da jedna od tačaka dnevnog reda Savjeta Ordena bijelog orla bude oduzimanje odlikovanja Zelenskom.

Navrocki je precizirao da konačnu odluku ne donosi predsjednik, već savjet ordena.

Prema njegovim riječima, postupak je povezan sa učešćem Zelenskog u heroizaciji ličnosti Organizacije ukrajinskih nacionalista.

Poljski predsjednik je poručio da je ogorčen i razočaran heroizacijom zločinaca.

Zelenski je ranije učestvovao u ponovnoj sahrani posmrtnih ostataka jednog od lidera OUN Andreja Meljnika u Kijevskoj oblasti, prenosi Sputnjik.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Poljska

Ukrajina

Vladimir Zelenski

Karol Navrocki

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Бака унука породица

Zanimljivosti

U ovoj zemlji možete unajmiti baku: Cijena 25 evra po satu

2 h

0
У Универзитетском клиничком центру Републике Српске пуштен је у рад трећи линеарнии акцелератор и Бравос система за брахитерапију у Центру за радиотерапију Бањалука.

Republika Srpska

Pušten u rad treći linearni akcelerator i Bravos sistem za brahiterapiju

2 h

0
Возило Хитне помоћи.

Hronika

Tri osobe povrijeđene u lančanom sudaru, među njima i dijete

2 h

0
Алкохол пиво

Region

Zabranjena prodaja alkohola i energetskih pića maloljetnicima u Hrvatskoj

2 h

0

Više iz rubrike

Чистач из градске управе Буније прска хлором централну пијацу, док се провинција Итури бори против епидемије еболе у ​​Бунији, Конго, у суботу, 23. маја 2026.

Svijet

SZO proglasila vanrednu situaciju zbog ebole

2 h

0
Узбуна у Русији: Спријечен терористички напад на воз, приведен осумњичени

Svijet

Uzbuna u Rusiji: Spriječen teroristički napad na voz, priveden osumnjičeni

2 h

0
Европа на удару топлотног таласа

Svijet

Tlo se užarilo: Pogleda na Evropu iz svemira usljed toplotnog talasa

2 h

0
Људи заглављени у ролеркостеру у Тексасу.

Svijet

Učenici ostali zaglavljeni naopačke na rolerkosteru: Drama u zabavnom parku u Teksasu

3 h

0

  • Najnovije

14

02

Prekomjerno gledanje u ekrane uzrokuje ''digitalnu glavobolju'': Sve češće se javlja kod mladih

14

01

Zamagljen vid nije samo umor: Simptomi raka oka koje ne smijete zanemariti

14

01

Ubica cijena otvorio i treću prodavnicu

13

51

Avio-kompanije pooštrile pravila u avionu zbog navike mnogih putnika

13

46

Udes na Starčevici: Djevojke povrijeđene u sudaru motocikla i kamiona

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner