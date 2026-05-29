Poljaci se pobunili: Razmatraju da oduzmu Zelenskom Orden bijelog orla

On je naveo da je ozbiljno shvatio poziv poljskog naroda i da će predložiti da jedna od tačaka dnevnog reda Savjeta Ordena bijelog orla bude oduzimanje odlikovanja Zelenskom.

Navrocki je precizirao da konačnu odluku ne donosi predsjednik, već savjet ordena.

Prema njegovim riječima, postupak je povezan sa učešćem Zelenskog u heroizaciji ličnosti Organizacije ukrajinskih nacionalista.

Poljski predsjednik je poručio da je ogorčen i razočaran heroizacijom zločinaca.

Zelenski je ranije učestvovao u ponovnoj sahrani posmrtnih ostataka jednog od lidera OUN Andreja Meljnika u Kijevskoj oblasti, prenosi Sputnjik.