Tlo se užarilo: Pogleda na Evropu iz svemira usljed toplotnog talasa

Evropa se ovih dana nalazi usred talasa vrućine koji više podsjeća na ljetni period nego na kasno proljeće.

Temperature obaraju rekorde širom kontinenta, dok sateliti iz svemira bilježe prizore užarenog tla koje "gori" pod suncem.

Snimak koji je u srijedu objavila Evropska svemirska agencija (ESA) nastao je zahvaljujući misiji Kopernikus Sentinel-3 i prikazuje dnevne temperature površine tla tokom toplotnog talasa koji je zahvatio Evropu.

Iako meteorolozi uglavnom govore o temperaturi vazduha, sateliti mjere temperaturu same površine Zemlje. Na fotografiji iz svemira jasno se vide najtoplije oblasti kontinenta.

Nijanse crvene i narandžaste otkrivaju koliko su se zemljište, kamen i urbane površine zagrijali pod ekstremnim temperaturama.

Satelit Sentinel-3, kruži oko Zemlje u okviru evropskog programa Kopernikus i ne služi samo za bilježenje spektakularnih fotografija planete. Njegovi instrumenti prate stanje okeana, požare, vegetaciju, nivo rijeka i jezera, ali i temperaturu površine tla, podatak koji je postao ključan u razumevanju klimatskih promjena i urbanih toplotnih ostrva.

Situacija početkom nedjelje

U Velikoj Britaniji ove nedjelje izmjereno je čak 35 stepeni Celzijusovih, što je za dva stepena više od prethodnog majskog rekorda. Irska je takođe premašila prethodne majske rekorde, dok je u Budimpešti temperatura dostigla 32,2 stepena.

Neuobičajeno visoke temperature za ovo doba godine pogodile su i Italiju, Španiju, Njemačku i Švajcarsku, zbog čega meteorolozi upozoravaju da se Evropa sve ranije suočava sa ekstremnim klimatskim obrascima.

Upravo ovakvi snimci danas predstavljaju jednu od najvažnijih opomena koliko se klima mijenja pred našim očima. Dok ljudi osjećaju vrelinu na ulicama, sateliti iz svemira pokazuju mnogo širu sliku. Sliku kontinenta koji se zagrijava brže i intenzivnije nego što su naučnici mogli i da predvide, prenosi "Mondo".