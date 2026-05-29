Potresna ispovijest kćerke nastradale Srpkinje u Grčkoj: Dušu je ostavila na obali mora

29.05.2026 10:29

Поглед на острво Крит у Грчкој.
Foto: GEORGE DESIPRIS/Pexels

Kćerka državljanke Srbije, koja je prije dva dana preminula u Haniotiju u Grčkoj nakon što je bez svijesti pronađena u moru, zahvalila se svim ljudima koji su ponudili pomoć u teškim trenucima za njenu porodicu.

Poruka kćerke tragično stradale Srpkinje objavljena je u Fejsbuk grupi „Grčka info“.

„Moja sestra, naša djeca i ja izgubili smo voljenu majku i baku. Teško je pronaći riječi za takav gubitak. Jedina utjeha nam je što je posljednje trenutke svog života provela na mjestu koje je neizmjerno voljela. Grčka je bila njena velika ljubav, zemlja kojoj se uvijek rado vraćala i o kojoj je govorila sa posebnim sjajem u očima. Ako joj je već bio suđen posljednji dan, utjehu nalazimo u pomisli da je svoju dušu ostavila na obali mora koje je toliko voljela. Hvala vam svima što ste bili uz nas“, stoji u poruci koju je uputila preko administratora popularne Fejsbuk stranice.

Podsjetimo, nesrećna žena izvučena je bez svijesti iz vode na području Haniotija u srijedu. Prema saopštenju Lučke kapetanije Nea Mudanija, koja je o incidentu obaviještena u jutarnjim časovima, sedamdesetsedmogodišnjakinja je vozilom Hitne pomoći EKAB prevezena u Dom zdravlja u Kasandri, gdje je proglašena mrtvom, prenosi Telegraf.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

