Rumunska vojska pratila dron koji je udario u zgradu: Zašto ga nije oborila?

ATV
29.05.2026 09:38

Дрон погодио зграду у Румунији.
Foto: NEXUSx/X/Screenshot

Portparol rumunskog Ministarstva nacionalne odbrane (MApN) Kristijan Popoviči objasnio je zašto vojska nije oborila bespilotnu letjelicu koja je noćas udarila u desetospratnicu u centru rumunskog grada Galac.

Naveo je da Rumunija "ne može da rizikuje da stvori veću opasnost od one koju sprečava“ i da vojska ima "vrlo stroga ograničenja“ u takvim situacijama.

Bespilotna letjelica srušila se noćas na stambenu zgradu u Galcu, što je izazvalo eksploziju i požar u stanu na desetom spratu. Zbog incidenta su izdata upozorenja putem sistema RO-Alert za područja Braile Tulče i Galca.

Iz vazduhoplovne baze Fetešti podignuta su dva borbena aviona F-16, uz podršku helikoptera IAR 330 SOCAT rumunskih vazduhoplovnih snaga.

Hronologija događaja

Portparol Popoviči detaljno je opisao slijed događaja.

"Sinoć oko 0.18 časova već su počele prve vazdušne preduzbune u pograničnim područjima. Situaciju smo neprestano pratili zemaljskim radarima. U trenutku kada su putanje grupa bespilotnih letjelica ukazivale na mogući ulazak u nacionalni vazdušni prostor, izdat je RO-Alert, odnosno vazdušna uzbuna poslata je Generalnom inspektoratu za vanredne situacije, koji ju je proslijedio građanima", rekao je.

"Jedna od bespilotnih letjelica, čiji je radarski signal u 1.54 ušao u nacionalni vazdušni prostor iz pravca Renija, spuštala se sa visine od 600 metara. Imala je i nekoliko skretanja čiji uzrok pokušavamo da utvrdimo. Nestala je sa radara južno od grada Galac, a nekoliko minuta kasnije na broj 112 prijavljen je požar kao posljedica pada drona na krov zgrade", dodao je Popoviči.

Zašto rumunska vojska nije oborila dron koji je udario u zgradu?

Novinari su pitali zašto bespilotna letjelica nije oborena.

"To je legitimno pitanje i građani moraju da znaju da činimo sve što možemo, ali vojska u ovakvoj situaciji ima vrlo stroga ograničenja jer ne možemo da rizikujemo da stvorimo veću opasnost od one koju sprečavamo. Zakon nam dozvoljava otvaranje vatre na ove objekte korišćene u sukobu u Ukrajini, ali pod uslovom da se time štite životi stanovništva i imovina", izjavio je Popoviči.

Iz Ministarstva odbrane su takođe precizirali da su "piloti aviona tokom cijelog trajanja uzbune imali ovlašćenje za d‌jelovanje po ciljevima".

Desetine incidenata od početka rata

Ministarstvo odbrane saopštilo je da su od početka rata u Ukrajini u 47 navrata pronađeni fragmenti bespilotnih letelica na teritoriji Rumunije. Samo ove godine zabilježeno je 12 takvih slučajeva.

/Indeks/

